楊丞琳「我是廣東人」言論惹爭議 台灣網民︰請說出自己的生日日子

楊丞琳近年不時亮相大陸綜藝節目，最近曾亮相《乘風破浪的姐姐2》、《聲生不息》及《還有詩和遠方》等等。日前網上瘋傳她在節目中提到自己籍貫的短片，當時她在片中提到過去家中的經濟情況不好，食海鮮對她的家庭來說是很奢侈，接著說︰「我在台北長大，但是我是廣東人，然後我先生是蚌埠人。」並表示今次參與節目，是希望與更多文化界人士交流，提升自己的智慧。
台灣網友笑生日成大陸禁忌
然而，楊丞琳一句「我是廣東人」引來網民熱烈討論，有人認為她沒有忘本，亦有人認為這番言論是為了討好中國市場。有台灣網友斥她為了人民幣便不停標榜自己的籍貫，感慨台灣很多藝人都愛錢，「又養成一隻翅膀硬的藝人了。」亦有網民表示，希望大陸的主持人問問楊丞琳的生日日子。因為楊的生日日子是6月4日，對於大陸來說是一個敏感日子，笑言她若被問到的時候，隨時不能提，甚至要說成「5月35日」。
非首次提及廣東人身份言論
其實楊丞琳並不是首次提及自己廣東人的身份，過去她曾在不少演出獻唱廣東歌，甚至以廣東話接受訪問。當被問到為何她的粵語說得不錯，她也有提及自己的父親是廣東人，所以與父親交談也是用廣東話。雖然父母在她小時候離異，但這是她的母語之一，也成為與父親最緊密的聯繫。2020年，楊丞琳邀林家謙及陳詠謙製作《我不認識你》，這是她首支個人廣東作品，她表示這首歌是用作連結不在世上的父親，因父親是廣東人，所以特別以廣東話演唱，以最接近父親的方式表現。