楊丞琳「我是廣東人」言論惹爭議 台灣網民︰請說出自己的生日日子

楊丞琳近年不時亮相大陸綜藝節目，最近曾亮相《乘風破浪的姐姐2》、《聲生不息》及《還有詩和遠方》等等。日前網上瘋傳她在節目中提到自己籍貫的短片，當時她在片中提到過去家中的經濟情況不好，食海鮮對她的家庭來說是很奢侈，接著說︰「我在台北長大，但是我是廣東人，然後我先生是蚌埠人。」並表示今次參與節目，是希望與更多文化界人士交流，提升自己的智慧。

台灣網友笑生日成大陸禁忌 然而，楊丞琳一句「我是廣東人」引來網民熱烈討論，有人認為她沒有忘本，亦有人認為這番言論是為了討好中國市場。有台灣網友斥她為了人民幣便不停標榜自己的籍貫，感慨台灣很多藝人都愛錢，「又養成一隻翅膀硬的藝人了。」亦有網民表示，希望大陸的主持人問問楊丞琳的生日日子。因為楊的生日日子是6月4日，對於大陸來說是一個敏感日子，笑言她若被問到的時候，隨時不能提，甚至要說成「5月35日」。