楊千嬅入行25週年紀錄片明面世 爆與華納簽約勁快手

楊千嬅最近宣布榮升華納一姐，其紀錄片《I． II ．III MY STORY》將於明天（18日）正式上線，安排明晚8時正在楊千嬅官方YouTube頻道MY LIVE TV曝光。

這部作品屬於楊千嬅的個人紀錄片，攝製歷時一年多，緊隨《MY BEAUTIFUL LIVE 世界巡迴演唱會》每一站走訪的足跡，紀錄她這些年來的心路歷程。影片中，分開了其人生的三個階段，作為歌手、演員、女兒、母親等不同身份，家庭與事業並存，千嬅的所有內心感受都會於影片中向大家分享。

作為紀念品送給歌迷

目前身在長沙的千嬅，昨日用Zoom跟記者做訪問，說到紀錄片拍好兩年後才推出，她笑言當年46歲，沒想到等到48歲才為這部影片宣傳。她表示拍這部紀錄片的時侯，是想25週年演唱會作為紀念品送給歌迷，但受到疫情影響等各樣問題，所以推遲到今日才面世。她表示：「由於一直答應歌迷上線給大家看，歌迷也追問幾時有得睇，正好最近錄影《聲生不息》節目，大家分享緊舊歌時，不如一齊上線啦，都係一個好時機同步歌迷分享，又可以講係一種上天最好安排、緣份啦。」兩年後自己看回這部紀錄片，千嬅自言感觸不少，發覺兒子長大了很多，紀錄片中有幾站他有跟着一起去巡迴，當時還是個小朋友，現在已經是個小大人，無論說話，身高，都大了很多。其次就是因為疫情問題，驚覺原來可以離開舞台咁遠，現在開騷也絕不容易，所以很是懷念演唱會舞台上的日子，好珍惜可以再站上舞台的時刻。