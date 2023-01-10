楊卓娜VS謝安琪45歲人妻大對決！網民一面倒投楊卓娜

連登論壇嘅一班連登仔不時發起女神選舉，近日就有網民以「兩位45歲人妻大對決! 楊卓娜 VS 謝安琪」為題出PO，將同樣係45歲嘅楊卓娜和謝安琪作比較，一人一票投選出最索人妻，PO主更講明今次大對決係以近年嚟計，唔係鬥全盛時期。截至1月9日晚上11時，楊卓娜以近2468票抛離謝安琪1335票，有網民仲叫謝安琪讓位。

楊卓娜被讚：嗰種媚態超正

有「最強繼母」之稱嘅楊卓娜與「燈箱大王」男友楊志翹拍拖12年，即使未完婚，但生活幸福美滿。楊卓娜更曾透露男友經常求婚，二人將於明年辦喜事。楊卓娜愛情得意，演藝事業亦陸續被觀眾賞識，即使多飾演配角，但演技仍然被大讚，例如去年於《童時愛上你》、《美麗戰場》及《超能使者》等多套劇集中嘅表現都被指有驚喜。楊卓娜更加保養得宜，一班網民都盛讚佢有女人味，對眼好似識講嘢咁：「楊卓娜嗰種媚態超正」、「對眼好似會吸我入去咁」、「一定係娶佢做正印」等等，又有網民表示自己識楊卓娜：「真人好身材又好靚，份人亦nice。」