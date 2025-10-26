楊受成結婚40周年 黃子華許冠文同台妙語論婚姻

楊受成博士與太太陸小曼日前在酒店「40週年紅寶石婚晚宴」 ，筵開超過 20 席招待政商娛樂界名人好友以及英皇集團同事一起慶祝。子女及一眾兒孫均有出席，逾 300 位名人紅星雲集。 晚宴由楊博士兩位老友陳欣健及岑建勳充當大會司儀，原來他們於十年前 30 周年的宴會上擔任司儀。楊博士伉儷上台感謝各位來賓到賀見證兩人相愛 40 載，他在台上分享婚姻之所以長久而穩定有賴太太，更搞鬼地向來賓「大數」太太優點，楊博士更稱太太是萬中無一，自己對她感到非常佩服和欣賞。

許冠文黃子華同台妙論婚姻 為慶祝楊博士伉儷紅寶石婚， 兩大喜劇巨匠許冠文、黃子華首次在電影合作以外同台，受邀與楊博士、馬時亨、岑建勳及陳欣健到台上大談婚姻之道，期間妙語連珠，子華更一貫作風大爆神級金句。這個「含金量」極高對談環節，掀全場高潮，與楊博士是多年好友的許冠文同為「愛妻號」 ，更謂與楊博士一樣，深諳與老婆相處的「生存之道」 。 朱芸編二胡奏樂送上甜蜜祝福 屢次與英皇電影合作、今年初榮獲金像獎最佳電影音樂的音樂家朱芸編，也受邀參與晚宴，大秀二胡功架，驚艷全場。整場活動星光熠熠，場面隆重盛大。容祖兒、張敬軒及李幸倪三位實力唱將更上台表演，大唱數首耳熟能詳的經典情歌。

英皇群星撐場 晚宴超過 50 位英皇藝人到賀，非常人才鼎盛。謝霆鋒近月展開內地巡迴演出，先後在杭州、廣州、重慶站開場，正積極籌備 11 月初的蘇州站演唱會的他專程趁空檔回港參加晚宴，他表示上次杭州及廣州站演唱會老闆也有遠道來觀看，兩位就如自己親人般，能安排的話一定要抽空到場。 容祖兒晚宴壓軸演唱兩首歌曲分別是《我的驕傲》 和最能代表楊博士和英皇精神的《爭氣》 ，她與司儀互動時笑言十年後兩位的金婚及之後的「金婚 Plus 和金婚 Pro Max」也一定會參與。她形容今晚比開紅館演唱會更緊張，因為在座各位賓客都是看著她長大的長輩，她在公司已經 26 年，楊博士和楊太已經是自己的親人，自己由心為他們感到開心和感動，從他們身上也學會了愛情的真諦。