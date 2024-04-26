楊思琦搞付費聊天5分鐘收千幾蚊被批食相難睇　網民：不如返TVB啦

阿媽唔易做，更何況要湊2個？前港姐冠軍楊思琦近年主力發展內地市場，而家內地唔少網紅都做直播賺打賞，思琦妹都做埋一份。有網民就留意到，楊思琦幾乎晚晚都開直播，甚至到深夜都仲見到佢。據知，楊思琦雖然密密開直播，但人氣一般，以內地市場而言同一般直播主差唔多。

想睇思琦妹做《鼎爺廚房》

有人盛讚楊思琦夠勤力，但亦有人踢爆思琦妹剛剛做直播主時，試過提供「付費聊天」，即係收錢同網民限時傾偈，價錢係1,200蚊人仔（約1,325港元）傾5分鐘。

有網民直斥楊思琦「聊天費」太貴「食相難睇」。有網民話思琦妹與其咁辛苦做直播，不如返香港回歸TVB「入屋」仲好，其他網民和議之餘仲敲碗「想睇思琦妹做《鼎爺廚房》」，有得諗喎！