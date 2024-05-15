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娛樂
2024-05-15 18:55:36

楊潮凱再做老竇依然緊張 張芷澄向毒品Say No

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生活

楊潮凱準備迎接第二位BB來臨，心情依然緊張。

楊潮凱、KellyJackie、《星夢2》亞軍黃洛妍，以及香港女子冰球員藝人張芷澄等，今日出席香港壽臣山獅子會的《無毒一生、燦爛人生》活動，向年輕人宣揚禁毒訊息。

楊潮凱稱，有教導自己的小朋友毒品禍害，但他覺得只是講不夠深刻，會讓子女們觀看相關片段，如吸毒後的狀態、傷口等。他記得讀書時看過一段孕婦分娩的片段，當時看完後，就知道不要做錯事，否則會令自己愛的人受到好大痛楚。他說：「與其話比小朋友知唔好，不如讓他們自己看結果，這是我教小朋友的方法。」作為爸爸，他覺得香港已算安全，他指以前在美國讀書，當地毒品問題更嚴重。

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Kellyjacky希望將來不用再唱呼籲禁毒歌，代表沒有毒品問題。

即將再做爸爸的楊潮凱表示，太太預產期在8月，屆時會盡量調動工作時間，笑言已預BB出世後三、四個月都無得瞓。他說：「心情都緊張，始終隔了五、六年，要重新再照顧初生嬰兒，是另一種學問。我都要重看一些資料，學幫嬰兒沖涼。」

KellyJackie不想再唱禁毒歌

KellyJackie表示，已擔任「禁毒大使」多年，之前亦出席過不同的禁毒活動。她說：「15年前我創作了呼籲禁毒歌《不可一不可再》，估不到現在仍在唱，我希望有一天不用再唱，代表再沒有毒品，不用再宣揚禁毒，就如大會主題無毒一生燦爛人生。」她透露，最近跟李逸朗有合作計劃，同時仍忙於教授唱歌。

生活

張芷澄身兼冰球員與藝人，雙線發展無問題。

前香港女子冰球藝人張芷澄，首次出席公益活動，問她以前有否受過毒品引誘，她說：「做球員要好有體力，要好好珍惜自己，一定不會去嘗試。試過有一次朋友向我訴苦，對方在抽煙，我試了一啖都覺得好難食，以後不會再試。」現在她仍是冰球球員強調不會放棄打冰球，但希望幕前工作可以多些演出機會，她跟前輩袁富華是同一經理人，希望未來可以多些演出經驗。

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(左起)楊潮凱、張芷澄、黃洛妍及KellyJacky等，出席禁毒活動，宣傳毒品的害處。

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