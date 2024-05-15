楊潮凱再做老竇依然緊張 張芷澄向毒品Say No

楊潮凱稱，有教導自己的小朋友毒品禍害，但他覺得只是講不夠深刻，會讓子女們觀看相關片段，如吸毒後的狀態、傷口等。他記得讀書時看過一段孕婦分娩的片段，當時看完後，就知道不要做錯事，否則會令自己愛的人受到好大痛楚。他說：「與其話比小朋友知唔好，不如讓他們自己看結果，這是我教小朋友的方法。」作為爸爸，他覺得香港已算安全，他指以前在美國讀書，當地毒品問題更嚴重。

即將再做爸爸的楊潮凱表示，太太預產期在8月，屆時會盡量調動工作時間，笑言已預BB出世後三、四個月都無得瞓。他說：「心情都緊張，始終隔了五、六年，要重新再照顧初生嬰兒，是另一種學問。我都要重看一些資料，學幫嬰兒沖涼。」

KellyJackie 不想再唱禁毒歌

KellyJackie表示，已擔任「禁毒大使」多年，之前亦出席過不同的禁毒活動。她說：「15年前我創作了呼籲禁毒歌《不可一不可再》，估不到現在仍在唱，我希望有一天不用再唱，代表再沒有毒品，不用再宣揚禁毒，就如大會主題無毒一生燦爛人生。」她透露，最近跟李逸朗有合作計劃，同時仍忙於教授唱歌。