楊秀惠舉行修身挑戰賽 豪派Hermès禮物出手闊綽

楊秀惠（Vivien）早前突然宣布誕下第三胎，不少網民大讚她懷孕時長胎不長肉，手腳仍然纖瘦，就算分娩後也極速回復產前狀態，令女士們大感羨慕！而貴為Hermès忠粉的她，日前出post表示舉行「CM LESS 修身日記挑戰」，呼籲各女士們一同記錄自己身體變化，重拾自信，更表示準備了Hermès禮物，送給勇於記錄、勇於改變的參加者，出手濶卓。

早前剛完成坐月的Vivien，在徇眾要求下，Fit爆上陣，公開產後修身的成功之道，令不少網民Like爆支持。而向來Keep Fit有道的她，今次更與眾同樂舉行「CM LESS 修身日記挑戰」，她說：「 產後兩個月，我一直透過拍照記錄自己嘅變化， 每一張相都俾我睇到啲細微但重要嘅進步，呢個簡單嘅習慣成為咗我重拾自信嘅小秘訣， 體會到記錄嘅力量之後，我決定搞個『CM LESS 修身日記挑戰』，希望可以同大家分一齊進步！」而向來是Hermès忠粉的Vivien，更表示成功挑戰者會獲送名貴品牌Hermès禮物，十分豪氣，她說：「 為咗呢個挑戰，我仲準備咗啲特別嘅禮物——呢啲靚靚嘅Hermès禮物，送俾勇於記錄、勇於改變嘅你！參加挑戰就有機會攞走佢哋。」其實楊秀惠不止賺錢叻，投資保值的手袋方面很了得！一向是Hermès迷的她，過去曾在社交平台分享Hermès開箱手袋的影片，而她收藏的Hermès型號包括拼色Mini Kelly II、Mini Lindy、鱷魚皮Mini Constance 、Birkin 25 Bag、Kelly 28 Bag等，最保值的經典款BKC 都全部儲齊，總值加起來過百萬，認真犀利。