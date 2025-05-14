楊秀惠遺傳良好基因 越洋送花冧年過60歲母親

楊秀惠（Vivien）今年2月4日誕下第三胎，貴為三子之母的她事業家庭兩如意，既是商界女強人，又是好媽媽、孝順女，日前她趁母親節，在IG上載跟媽媽合照，表示會以媽媽作榜樣，讓她學會愛與付出，感謝媽媽的照顧。原來Vivien的母親年過60，但凍齡有術，而且保養得宜，難怪楊秀惠產後光速回復Fit爆體態，相信或多或少遺傳媽媽的良好基因。

楊秀惠與媽媽感情深厚，她多年前由馬來西亞來港發展，但身在香港仍心繫母親，不時飛返馬來西亞探望家人，日前母親節，Vivien就發文表示：「曾經我哭著離開，妳微笑著守候；如今我成為媽媽，才懂妳的牽掛。媽媽，謝謝妳用愛陪我長大，也陪我成長為母。有媽的孩子，真的像個寶。從馬來西亞到香港，從第一個孩子到現在我也成為三個孩子的媽媽，媽媽一直都在我身邊守護著我。疫情、分離、思念、重逢每一次人生重要的時刻，媽媽總是義無反顧地陪伴和支持我。我不是100分的媽媽，但我很幸運，有妳這樣的榜樣，讓我學會愛與付出。」最後楊秀惠再三感激母親表示：「謝謝妳，媽媽，謝謝妳無條件的愛和照顧。有妳在，家就永遠在。」即使未能回到馬來西亞陪伴母親，但楊秀惠也希望媽媽收到她的愛，所以在母親節訂花送給媽媽，希望母親每一次收到花時，臉上都綻放幸福笑容。