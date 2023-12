現年61歲的馬來西亞女星楊紫瓊,今年3月憑住電影《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once)在第95屆奧斯卡頒獎禮上勇奪最佳女主角,成為首位亞裔奧斯卡影后,登上其演藝事業新高峯。

楊紫瓊與年屆77歲的前法拉利總裁尚陶德(Jean Todt)拍拖19年的,今年兩人結束愛情長跑,7月已在瑞士日內瓦舉行婚禮,當時僅邀請少數親友到場見證。及至本星期,楊紫瓊原來帶老公返鄉補辦簡約婚禮,招待過百名親友出席。