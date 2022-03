楊紫瓊主演的科幻功夫電影《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once),於3月25日在北美上映。影評網爛蕃茄評分高達96%新鮮度,IMDb專業評分亦達80分,IGN更給予完美10分。這齣由羅素兄弟(Russo Brothers)監製的科幻片,注入超級英雄片的多元宇宙橋段,探討人生哲理,令電影更具吸引力。