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娛樂
2023-07-28 14:22:06

楊紫瓊結婚｜楊紫瓊驚爆與77歲前法拉利總裁結婚 結束19年愛情長跑(多圖)

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楊紫瓊驚爆與77歲前法拉利總裁Jean Todt結婚。

楊紫瓊驚爆與77歲前法拉利總裁Jean Todt結婚。

下月便踏入61歲的楊紫瓊今年3月憑電影《奇異女俠玩救宇宙》（Everything Everywhere All at Once）以大熱之勢榮獲《第95屆奧斯卡》「最佳女主角」，成為首位亞裔奧斯卡影后，創下新的影壇歷史。至於楊紫瓊與77歲前法拉利總裁尚陶德（Jean Todt），長達19年的愛情長跑，昨日（27日）驚爆已在瑞士日內瓦舉行了一場溫馨婚禮，僅邀請少數親友到場見證。

結束19年愛情長跑。 二人在瑞士日內瓦舉行了一場溫馨婚禮。 楊紫瓊驚爆與77歲前法拉利總裁Jean Todt結婚。 楊紫瓊與Jean Todt結婚，僅邀請少數親友到場見證。 楊紫瓊與Jean Todt結婚，不忘帶同奧斯卡金像獎影后獎座現身婚禮派對。

巴西前一級方程式車手Felipe Massa於社交網貼出疑似二人的婚禮照片，相中見楊紫瓊穿上白色喱士長裙，相當優雅，二人在親友見證下宣誓，更攬到實合照，相當甜蜜；其後，楊紫瓊再換上一身杏色晚裝，更不忘帶同奧斯卡金像獎影后獎座，與老公現身婚禮派對。

其中一張相疑是邀請函，上面以英文寫着：「We met in Shanghai on 4th June 2004.On 26th July 2004, J.T proposed to marry M.Y and she said YES!Today after 6992 days on 27th July 2023 in Geneva, surrounded by loving family and friends, We are so happy to celebrate this special moment together! （我們200464日在上海相識，2004726日，尚陶德向楊紫瓊求婚，她答應了。在6992天之後，2023727日在日內瓦，在我們所愛的家人朋友陪伴下，開心地慶祝這個特別的時刻。）」楊紫瓊1988曾與香港富商潘廸生有過一段婚姻，婚後一度息影，專心相夫教女，與楊敏德及潘楚穎關係良好，獲封「最強後母」，不過二人的婚姻維持短短三年，卻在1991年離婚收場。

楊紫瓊與77歲前法拉利總裁Jean Todt相戀多年後結婚。 楊紫瓊與77歲前法拉利總裁Jean Todt相戀多年後結婚。 楊紫瓊與77歲前法拉利總裁Jean Todt相戀多年後結婚。 楊紫瓊與77歲前法拉利總裁Jean Todt相戀多年後結婚。 楊紫瓊與77歲前法拉利總裁Jean Todt相戀多年後結婚。 楊紫瓊與77歲前法拉利總裁Jean Todt相戀多年後結婚。 楊紫瓊與77歲前法拉利總裁Jean Todt相戀多年後結婚。
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