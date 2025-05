林峯一連七場《GO WITH THE FLOW 林峯演唱會LF LIVE IN HONG KONG 2025》於本月(22日)紅館正式開鑼,這亦是他相隔9年再度踏上紅館舞台。TVB視后楊茜堯上星期五(23日)孖「十三期同學仔」張美妮、徐榮、楊明、李忠希和陳少邦等藝人力撐林峯開騷,眾人在演唱會現場高舉「十三期同學仔」燈牌歡呼吶喊。日前有網民與小紅書分享巧遇楊茜堯現身紅館逼巴士離場,她在搭巴士期間向民眾揮手示好,獲網民大讚勁貼地。