榛綦@Strayz推出個人單曲 上大帽山捱冷拍MV

前年參加《全民造星IV》的Strayz成員榛綦(Nat),於2023年推出處女單曲《Time To Fly》 ,以個人姿態憑歌曲來分享自身經歷,帶卞勇闖樂壇的決心,而為了製作高質MV,她不惜冒寒以單薄的歌衫在大帽山上拍攝,十分專業。

Nat本身好鍾意蝴蝶,所以首支個人單曲《Time To Fly》就借蝴蝶蛻變歷程,分享自身經歷,並找來T-Ma、Claudia Koh與自己一同作曲、Oscar填詞,Nat說:「作為一個素人 ,一開始去參加《造星》,冇諗過入到20強,再組成Strayz。呢個追夢嘅過程唔簡單,同時亦係我嘅一個成長,所以我將自己成長嘅心路歷程,放喺《Time To Fly》 呢首歌度話畀大家知。」Nat特別喜歡歌名Time To Fly,因為好有鼓勵作用,更說:「歌曲其實更講到我終於要踏出Comfort Zone要飛喇,闖出去探索呢個世界,對於我嚟講好有動力嘅一句說話。」Nat亦希望透過《Time To Fly》,鼓勵勇敢追夢的人不要輕易放棄。