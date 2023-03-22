榛綦@Strayz推出個人單曲 上大帽山捱冷拍MV

前年參加《全民造星IV》的Strayz成員榛綦（Nat），於2023年推出處女單曲《Time To Fly》 ，以個人姿態憑歌曲來分享自身經歷，帶卞勇闖樂壇的決心，而為了製作高質MV，她不惜冒寒以單薄的歌衫在大帽山上拍攝，十分專業。

分享自身經歷

Nat本身好鍾意蝴蝶，所以首支個人單曲《Time To Fly》就借蝴蝶蛻變歷程，分享自身經歷，並找來T-Ma、Claudia Koh與自己一同作曲、Oscar填詞，Nat說：「作為一個素人 ，一開始去參加《造星》，冇諗過入到20強，再組成Strayz。呢個追夢嘅過程唔簡單，同時亦係我嘅一個成長，所以我將自己成長嘅心路歷程，放喺《Time To Fly》 呢首歌度話畀大家知。」Nat特別喜歡歌名Time To Fly，因為好有鼓勵作用，更說：「歌曲其實更講到我終於要踏出Comfort Zone要飛喇，闖出去探索呢個世界，對於我嚟講好有動力嘅一句說話。」Nat亦希望透過《Time To Fly》，鼓勵勇敢追夢的人不要輕易放棄。