樂施毅行者｜伍富橋成日見住老婆無時間偷食 讚另一半好大方EQ高

「樂施會毅行者」將於下周五（15日）開跑，伍富橋與吳業坤及兩位友人再次組隊出征，今次組名叫「Peace of Cake」，是他們連續第二年參加100公里賽。伍富橋現身記者會表示跟坤哥的策略是「留前鬥後」，並感謝太太做後援。他又透露，坤哥的太太濱口愛子( Aiko Hamaguchi )當日也可能會現身支持。

伍富橋多謝老婆support 伍富橋再次參加會毅行者，去年太太Shirley為他及團隊中途補給，設計了11款飯供團隊選擇。伍富橋表示坤哥當見到他太太準備的食物時，大叫「嘩！以後玩毅行者，都要有呢個豪華嘅support Team，返唔到轉頭，拉高晒成個average！」 問到今次太太是否繼續為他們補給，伍富橋說︰「今年佢本身一開始就話唔做support team，佢話覺得好攰，但最後都肯幫手，好好，就係到時support Team會去現場煮嘢俾我哋食。呢樣真係太緊要！係每次落到補給站，尤其是去到中段，睇力用到咁上下嘅時候，落到補給站有啲好食嘅嘢係好緊要，係令到生命有返個希望。」他透露坤哥的老婆亦會加入做support team。

太太令 生命有返希望 為何不考慮跟太太夫妻檔，伍富橋說︰「我太太唔會同我癲，呢個坑佢唔會入，佢嚟幫我support已經好好，因為其實都辛苦㗎 support，都要捱夜，又要煮嘢食，又要捱夜，又要準備好多，你就咁車啲嘢食、物資去都已經好唔容易，都真係要俾返個credit佢。今年佢本身一開始就話唔做support team，佢話覺得好攰，但最後都肯幫手，好好，就係到時support Team會去現場煮嘢俾我哋食。呢樣真係太緊要！係每次落到補給站，尤其是去到中段，睇力用到咁上下嘅時候，落到補給站有啲好食嘅嘢係好緊要，係令到生命有返個希望。」

去年伍富橋老婆Shirley做support team，對老公的團隊照顧周到。

我仲有咩時間可以偷食呢？ 被問到疑似出軌事件，伍富橋表示，原本將截圖上載到社交媒體，只是想一笑置之，卻引起軒然大波，被廣泛關注，破壞當時旅行的心情，但多得太太對他的信任，事件已經結束。他指當日太太收到訊息後，「循例都要問吓嘅」，並稱「我長期都同佢一齊，每日都見到佢，仲有咩時間可以偷食呢？」他認為事件有些影響自己的名聲，坦言有些不開心，同時亦有檢討自己。 伍富橋表示「由始至終，我太太都係100%、 200%相信我，所以我哋嘅感情係冇影響到。」