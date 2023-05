昨天(26日)有報道指無綫高層樂易玲的前夫陳君毅離世,終年66歲。陳君毅的母校喇沙中學的舊生群組交代其死訊,但未有透露離世原因和詳情。樂易玲於1993年跟陳君毅結婚,婚後育有兩子Adrian和Ryan,據知,二人於5年前離婚,陳君毅已另組織家庭,並育有孩子。

樂易玲昨晚在社交平台留言:「生命太無常,發燒肺炎竟變成永別,一切都來得太突然!收到消息飛車回香港見最後一面,兩個仔仔趕上床前與你最後道別,You will be remembered forever RIP」她又分享蠟燭和白花的照片,相中有一張memo紙寫著:「Oh,dear.My dad is gone. He was 66. Still young.That make me heartbroken,but I'm a big and strong man now.My dad is my greatest inspiration to ...(親愛的,我爸爸離世了,終年66歲仍很年輕。我很傷心,但我要成為更強大的男士,爸爸對我而言有深遠影響...)」隨後,她在IG 限時動態,感激醫護人員為前夫搶救到最後一刻。