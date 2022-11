本地樂隊「YELLOW! 野佬」原定於本周六(26日)在西九文化區舉行《Harbour The Sonic - YELLOW! 10th ANNIVERSARY our finale is …》十周年演唱會,但昨(21日)日傍晚在網上公布,因「技術原因」宣布臨時取消。公告未有交代具體原因,亦沒有提及改期安排。結他手Wilson在社交平台指出:「我們盡力了。我們會努力找場地完成這個的約定。」主音及結他手小胡則指,「多謝大家嘅支持!經過商討後,最後決定取消!希望不久嘅將來,同大家再聚。」鼓手阿銘就說:「抱歉,演唱會取消了。我們OK的,多謝關心。」