樂隊Pandora親解少拍真人MV之謎 《粉紅泡泡防護罩》老咗睇返會微笑

其實，不少樂迷一直有個迷思：「點解Pandora由《風月》開始都偏向以動畫製作MV？點解唔拍真人MV？」Pan仔笑稱：「因動畫嘅MV，流量比起真人更好！」當然粉絲(稱為盒仔)不接此說法，長期敲碗要求真人MV。終於，早前推出的新歌《粉紅泡泡防護罩》MV，3子再次現真身，他們指出歌曲風格輕鬆快樂，趁年輕有活力時盡情展現給觀眾看，「歌曲主題係當我哋遇上適合嘅人，每刻腦袋嘅思路都充斥住粉紅色，就似濾鏡罩住自己眼球一樣，無論做咩都滿佈粉紅泡泡，猶如甜到漏嘅人生！」

bromance 情誼濃厚

MV故事講迷3人於Café工作，有一日收工就覺得要任性下，在舖頭做人生最喜愛嘅事，就是夾Band，從而感受最極致的快樂，亦帶出唔不同事情都能讓生活甜蜜令人生美滿。親兄弟Tony與Michael，以及Anakin從細到大建立的bromance情誼非常濃厚，讓人衍生滿滿幻想或懷疑Pan仔：「今次MV嘅畫面構造，好有趣亦產生唔同嘅視覺、濾鏡，讓觀眾可以幻想唔同嘅意境，甚至聽到歌曲時幻想喺粉紅泡泡下飄浮同甜笑嘅滿足。不過我哋睇《粉紅泡泡防護罩》MV反而覺得好感動，因為會諗三個老咗，感情仍然好好，會約埋「諗返舊時」會好歡樂嘅畫面，能有滿滿嘅回憶殺湧出嚟狀態。」