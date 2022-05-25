樊亦敏自覺不是偶像派 唔介意被定型演師奶

不介意演師奶

樊亦敏笑指自己有三太特質：「我講嘢好快、個腦諗嘢唔係好正常，所以做到三太。我會突然間好肥、突然間又會瘦番，係古靈精怪嘅人。」雖然易肥易瘦，但Amy並未因而感到困擾：「肥有肥靚、瘦有瘦靚，有自信就得。」並坦言去年立定決心減肥只是為了健康著想。雖自稱不正常，但樊亦敏訪談期間相當大方坦白兼風趣幽默，談到當年參選港姐時大熱倒灶三甲不入，Amy亦有一套獨特看法，絲毫未受打擊：「我覺得自己靚咪得囉，你俾唔俾（三甲）我，我都係靚㗎，我開心咪得。」

Amy對於被定型演師奶亦毫不介意：「我冇乜感覺，我唔係偶像派，我真係演員就要演唔同嘅角色。就算演師奶，角色上一定有啲嘢好玩嘅，因為呢個世界有好多唔同類型嘅女士。唔好睇少師奶，我覺得師奶好可愛，That’s why I love師奶！師奶好難做，要精明、要溫柔、要深思熟慮。」不過愛挑戰的Amy，還是希望往後角色能更多元：「我好想做潘金蓮，我有問過陳維冠（無綫監製），話我可以做唔搞笑都得㗎，做吓名妓得唔得呢？」