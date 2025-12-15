熱門搜尋:
娛樂
2025-12-15 14:30:00

模範的士3｜呂爵安自認怕醜仔唔敢攪擾李帝勳 笑談拍韓劇最大衝擊(有片)

分享：

呂爵安(Edan)昨日(14日)出席 《模範的士3》：E先生駕到活動，分享拍攝韓劇《模範的士3》點滴趣事，首次拍韓劇，Edan見識當地製作團隊的專業，例如角色Michael的造型參考九十年代的風格，包括梁朝偉和劉德華等，「可能對導演嚟講，諗起香港電影就諗起《無間道》，例如天台、黑色長褸，都有幾分致敬意味。」

呂爵安(Edan)昨日(14日)出席 《模範的士3》：E先生駕到活動，分享拍攝韓劇點滴趣事。(娛樂組攝) Edan呂爵安出席《模範的士3》宣傳活動，分享學英文趣事。(娛樂組攝) Edan呂爵安分享拍《模範的士3》趣事，自言對呂刑警造型慘不忍睹。(娛樂組攝) Edan呂爵安表示MIRROR已開始排練除夕和元旦騷。(娛樂組攝)

Edan在活動上，與大批「爵屎」(fans暱稱)一起重溫劇集重要場口，罕有地露出尷尬表情，以手掩眼。他表示，由於全英語對白上陣，事前特地找來英語老師上堂，起初跟一位英語老師要求準確的英式英語，其後覺得不太適合，其後另覓老師，「原來佢有戲劇魂，大學玩戲劇學會，佢會示範點做戲，好搞笑，又會叫我照做一次。」他自爆為令老師收貨，即使不太認同演繹方法，都會按老師要求「演」。他早前以英文、馬來文、菲律賓語、泰文、南非地區等多國語言拍攝短片：「我在現場聽語音教學，練習了數分鐘便要進行錄影，幸好大多數都是拍一次便順利完成。」

Edan呂爵安與「爵屎」大合照。(娛樂組攝) Edan呂爵安表示MIRROR已開始排練除夕和元旦騷。(娛樂組攝) Edan呂爵安出席《模範的士3》宣傳活動。 Edan呂爵安出席《模範的士3》宣傳活動，與「爵屎」分享拍攝趣事。(娛樂組攝)

劇集播出後，英語老師可有給予評價？他笑言，「咁又無，可能佢覺得我都唔跟佢。其實現場都有一位英語指導，每句對白都要聽，如果有問題就要即刻改，李帝勳都會逐句問指導。」問到可有跟李帝勳交流時，Edan自言是「怕醜仔」，「費事打攪人哋，但係都會同佢試對白，提出想怎樣演，戲劇上有交流。前排都再去同佢哋拍宣傳片，真係好nice，永遠好好笑容，令你好安心同溫暖，完全唔需要擔驚受怕，真係好專業嘅演員。」

Edan在活動上與爵屎玩遊戲。 Edan在活動上分享刑警角色的髮型，參考梁朝偉和劉德華的造型。 在活動上，Edan做Gym拍宣傳片的黃金畫面曝光。(娛樂組攝)

談到與韓國團隊會作最大的文化衝擊時，Edan指團隊很注重刑警造型細節，堅持不修篇幅的角色造型，拍戲被風吹到頭髮亂了，都不會特別整理。他更爆料指試造型時，要在服裝助理面前更衣，「平時喺香港會留我自己喺房換，或背拎轉背唔望，以示尊重。但試型造時，俾咗套衫我之後，望住我，然後幫我換衫著褲，好特別嘅體驗，唔好意思請佢出去，盡量用個屁股對住佢。」他強調對方受訪時爆料說，MIRROR一班男生換衫都好隨便，「花姐都經常睇到，(花姐：我時運高睇唔到)，反而佢好著緊有冇cam。」

