模範的士3｜李帝勳三語制裁跨國犯罪 孖Edan全英鬥戲有睇頭

由韓國視帝李帝勳領軍的Viu Original原創犯罪韓劇《模範的士3》已於上周啟航，首周收視告捷，創下9.5%的開播佳績，不僅位居全頻道收視冠軍，更創下2025年韓國迷你劇最高開播收視！

本季李帝勳繼續展現更上一層樓的語言能力與分身演技！在首兩集中，他不僅化身不同身份包括學校老師、日本流氓滲透組織；當他與彩虹團隊抵達日本後，更隨即切換流利日語和英語，讓不少觀眾驚嘆他的語言能力：「我以為自己在看日劇，他的發音超標準！」、「超帥，應該下了不少苦功！」