模範的士3｜李帝勳三語制裁跨國犯罪 孖Edan全英鬥戲有睇頭

由韓國視帝李帝勳領軍的Viu Original原創犯罪韓劇《模範的士3》已於上周啟航，首周收視告捷，創下9.5%的開播佳績，不僅位居全頻道收視冠軍，更創下2025年韓國迷你劇最高開播收視！
本季李帝勳繼續展現更上一層樓的語言能力與分身演技！在首兩集中，他不僅化身不同身份包括學校老師、日本流氓滲透組織；當他與彩虹團隊抵達日本後，更隨即切換流利日語和英語，讓不少觀眾驚嘆他的語言能力：「我以為自己在看日劇，他的發音超標準！」、「超帥，應該下了不少苦功！」
談到《模範的士3》大量台詞都是由日語和英語組成，李帝勳難得表示頭痛：「上一季金道奇以各種分身角色受到很多喜愛，所以這一季也要為大家展現全新的樣貌！我讀劇本的時候讀得很順利，可是到要演的時候就覺得太痛苦了，既要強調獨特的角色個性，又要好好展現道奇的語言能力，壓力非常大，沒有任何一個場面能馬馬虎虎帶過，所以前期基本上都是跟語言奮戰！」
呂爵安（Edan）以國際刑警張米高一角登場，今次他不但化身高冷智慧型刑警，更需要以全英語對白演出，劇集播出後「爵屎」紛紛在社交平台大讚。劇中張米高一角極為重要，既要帶領日本警察追捕跨國販賣人口組織，又要說服金道奇與警方合作，最終他更槍擊黑幫頭目，成功拯救金司機性命！其中一幕Edan在天台情緒爆發，怒指李帝勳放過犯罪組織：「我以為我們站在同一陣線，原來不是嗎？」Edan回想該幕天台戲，對對手李帝勳讚不絕口：「李帝勳的鏡頭感很厲害，即使沒有特別指示，他也本能地知道該看向哪個方向、該怎麼移動，讓人非常佩服！我要向他多多學習。」