模範的士3｜李帝勳揭社會黑車詐騙 對戰七尺巨人

由韓國視帝李帝勳領銜主演的《模範的士3》，劇情進入「彩虹運輸」團隊鎖定二手車市場黑幕。金道奇（李帝勳飾）化身「單純富二代傻子」深入詐騙集團，接近幕後操控黑車交易集團的社長車炳鎮（尹施允飾）；同時揭露「三級泡水車」消費陷阱，更上演了以一敵十的場面，一次過踢爆韓國市場上二手車的犯罪手法。

今次的動作場面發生在地下停車場，道奇面對一行十多人都絕無欺場，有一幕甚至硬撼七尺巨人！對於這場以一敵眾的關鍵戲，李帝勳親身上陣，他坦言：「在一對多的戲中，我力求每一拳都充滿爆發力，將動作密度提升至極限。導演與我的共識，就是要讓觀眾深信，無論敵人多麼強大，金道奇都絕不倒下！」