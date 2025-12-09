模範的士3｜李帝勳揭社會黑車詐騙 對戰七尺巨人

由韓國視帝李帝勳領銜主演的《模範的士3》，劇情進入「彩虹運輸」團隊鎖定二手車市場黑幕。金道奇（李帝勳飾）化身「單純富二代傻子」深入詐騙集團，接近幕後操控黑車交易集團的社長車炳鎮（尹施允飾）；同時揭露「三級泡水車」消費陷阱，更上演了以一敵十的場面，一次過踢爆韓國市場上二手車的犯罪手法。
今次的動作場面發生在地下停車場，道奇面對一行十多人都絕無欺場，有一幕甚至硬撼七尺巨人！對於這場以一敵眾的關鍵戲，李帝勳親身上陣，他坦言：「在一對多的戲中，我力求每一拳都充滿爆發力，將動作密度提升至極限。導演與我的共識，就是要讓觀眾深信，無論敵人多麼強大，金道奇都絕不倒下！」
李帝勳在最新訪談中透露，本季的車輛經過大幅改裝，不再僅限復古的外型，而是蛻變為一台「兼具帥氣設計與狂暴馬力」的超級戰車。他形容：「拍攝飛車追逐戲時，油門一踩，車輛就瞬間爆發，那種貼背感連我自己都震撼！」希望觀眾看飛車追逐戲時能感。
尹施允所飾演的二手車詐騙集團首腦「車炳鎮」，其顛覆形象的造型引發熱議，劇中看到他凹陷的雙頰配上似笑非笑的面容，陰鬱的表情和造型都散發出危險氣息！製作團隊透露，是次尹施允主動進行極限減重，以專業精神塑造角色特有的瘋狂特質：「他為呈現車炳鎮的極端性格，連細微表情都經過精心設計，與過往陽光形象形成強烈反差。」連網民也大讚「減磅的尹施允不減帥氣」。至於化身臥底的李帝勳遇上反派尹施允，兩大演技派更有精彩的對打與智力交鋒。