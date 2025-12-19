櫻桃小丸子｜電視動畫啟播35年 Ado翻唱《問題天天都多》原曲月底上架

已故漫畫家櫻桃子原作的日本國民動畫《櫻桃小丸子》，官方近日宣布經典主題曲《大家來跳舞》(おどるポンポコリン)，請來神秘歌姬Ado重新演繹成全新版本，安排於日本時間本月28日播出一集開始採用成開場曲，並在29日於各大音樂平台上架。
香港台灣版同樣經典
《櫻桃小丸子》電視動畫自1990年開播以來，由織田哲郎作曲的《大家來跳舞》便由B.B.QUEENS負責唱出，成為廣為人知動畫名曲，當年B.B.QUEENS亦憑此曲登上《紅白歌唱大賽》，香港TVB播出時就由歐倩怡翻唱成廣東版《問題天天都多》，台灣版則有范曉萱的《稍息立正站好》。趁住《小丸子》電視動畫35周年，請來在J-POP界獨當一面的Ado翻唱，她表示：「能夠為我最喜歡的《櫻桃小丸子》唱歌，而且還是翻唱《大家來跳舞》，真的感到非常開心。」Ado自言從小時候就有睇《小丸子》，如今可以演唱這首主題曲令她感到相當幸福。
金爆E-girls桃草曾翻唱
由B.B.QUEENS原唱的《大家來跳舞》，多年來被不同歌手及組合翻唱過，計有ManaKana＆泉谷茂、木村KAELA、E-girls、Golden Bomber(金爆)等，這次也是自2019年起採用由桃色幸運草Z(桃草)翻唱的版本以來，相隔6年8個月再度更換單位獻唱，每個版本均呈現出不同風格。