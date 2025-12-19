櫻桃小丸子｜電視動畫啟播35年 Ado翻唱《問題天天都多》原曲月底上架

香港台灣版同樣經典

《櫻桃小丸子》電視動畫自1990年開播以來，由織田哲郎作曲的《大家來跳舞》便由B.B.QUEENS負責唱出，成為廣為人知動畫名曲，當年B.B.QUEENS亦憑此曲登上《紅白歌唱大賽》，香港TVB播出時就由歐倩怡翻唱成廣東版《問題天天都多》，台灣版則有范曉萱的《稍息立正站好》。趁住《小丸子》電視動畫35周年，請來在J-POP界獨當一面的Ado翻唱，她表示：「能夠為我最喜歡的《櫻桃小丸子》唱歌，而且還是翻唱《大家來跳舞》，真的感到非常開心。」Ado自言從小時候就有睇《小丸子》，如今可以演唱這首主題曲令她感到相當幸福。