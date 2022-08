HBO神劇《權力遊戲》(Game of Thrones)前傳劇《龍之家族》(House of the Dragon),昨日正式在HBO Max上架,全球《權力》fans同一時間登入HBO Max平台,令頻道無法負荷之下即時死機,用戶在Twitter留言看不到《龍》劇,HBO留言建議用戶重新啟動程式再次登入。