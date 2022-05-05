欣宜紅館演唱會反應熱烈　未開賣先加場又加位

香港第五波疫情緩和，不少社交距離措施放寬，娛樂設施相繼重開。本月起除有MIRROR、張敬軒、Tyson Yoshi 等演唱會陸續開鑼外，歌手鄭欣宜（Joyce）亦宣布開騷，令本地樂迷一於報復式睇騷！

Joyce近年的樂壇成績有目共睹，早前在叱咤頒獎台上連奪「叱咤樂壇女歌手」金獎和「我最喜愛的女歌手」，今日她再報喜，在IG限時動態公開手上由紐約華語廣播頒發的最喜愛女歌手獎座。日前，Joyce宣布已定6月假紅館舉行「AIA 呈獻Between Us 鄭欣宜演唱會2022」，今次開騷果然掀起一片撲飛熱，內部預售反應熱烈，未開賣已決定加開6月10日場次，由原定6月11及12日兩場，現加開至三場。好消息還接踵而來，政府日前宣布由5月19日起可以放寛表演場地觀眾入場人數限制，主辦方決定個唱會增加多HK$480票價座位，連同HK$680票價，5月13日起東亞銀行信用卡優先訂票。

今次個唱未開售已落實加場及增加入座率，Joyce今日早上聽到消息後即開心到尖叫，她笑言最初還以為在發夢，她說：「勁開心，今朝收到通知時，我首先好冷靜，未敢反應，未敢相信。係咪真嘅呢？因為當時仲喺被竇未起床，我係咪發緊夢呢？嘩，好開心呀，感激大家咁踴躍支持，覺得有少少威威囉！」除了加場，更可以增加觀眾人數，她興奮地說：「開心到飛起！」Joyce約定歌迷6月紅館見，目前她要繼續排舞，令原本耗盡力氣的她又再充滿力量，自言要跳多3個鐘！

鄭欣宜 演唱會詳情

AIA 呈獻 “Between Us” 鄭欣宜演唱會2022

日期：2022年6月10至12日（星期五/六/日）

時間：8:15pm

地點：紅磡香港體育館

票價：HK$680 / HK$480

主辦機構：寰亞娛樂 / 東亞娛樂

冠名贊助：AIA

東亞銀行信用卡優先訂票

優先訂票日期：2022年5月13日 (上午10時) 至5月16日 (晚上11時59分)

優先訂票渠道：www.hotdogtix.com 或 HotdogTIX手機應用程式

票價：HK$680，HK$480

注意事項：觀眾入場及觀看演出時須遵守政府公佈之最新預防及控制疾病規例，並配合演出場地的入場安排。否則場地職員有權拒絕其進場，有關演唱會門票費用、客戶服務費及速遞費用，恕不退還。