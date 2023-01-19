欣宜Jay Fung童年新春開騷助慶 雲浩影兩個盆菜全家食到年初四

鄭欣宜（Joyce）、馮允謙（Jay）和雲浩影（Cloud）在樂壇頒獎禮滿載而歸，原來他們不單是香港樂壇的寵兒，每逢農曆新年，都會化身家中的「駐場歌手」，為拜年親友表演歌舞助慶。Joyce表示小時候會在餐枱的轉盤上表演，最開心聽到笑聲和掌聲。Jay自爆：「我細個曾經係大肥仔，表演時啲肥肉跳吓跳吓，好搞笑！」Cloud說：「我到依家，媽咪仲會叫我喺親友面前表演彈琴唱歌，有啲尷尬！」

歎上海美食 農曆新年美食特別多，而且每樣都好意頭，Joyce自小跟外婆生活，上海菜對她有特別意義。今年她與Jay和Cloud食團年飯，品嚐寓意盆滿砵滿的上海美食「全家福」的湯鍋，鍋內都是帶有美好寓意的食材，例如蛋餃代表黃金元寶、魚蛋代表珍珠、粉絲代表長長久久，以及發財好市的髮菜蠔豉等。Jay和Cloud第一次品嚐上海傳統美食，感覺新鮮，食指大動。Joyce逐一介紹，並夾起大蝦分給他們，說：「我屋企每年都一定要食蝦，祝福大家開開心心，嘻哈大笑！婆婆仲會用百葉包肉碎，整成好似春卷咁樣，同蛋餃一齊放入鍋，代表金元寶和金條，財福兼收。」Jay亦表示很懷念嫲嫲的手藝，他表示：「我哋以前在加拿大過年，嫲嫲會整蘿蔔糕和炸角仔，我每次入廚房幫手，佢乜都唔俾我掂，因為廚房係佢嘅地盤。」而Cloud表示因為新年街市休業，無法買餸，家人預早買兩個大盆菜，由年卅晚食到大年初四。