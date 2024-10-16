歐倩怡因「痰罐事件」言論喊3日3夜 澄清「交租等錢使」 認賣車為慳錢

歐倩怡最近再次接受專訪，為HOY TV節目《健康關注組》宣傳。Cindy再次提到受訪講「痰罐事件」及離婚心態惹來負評一事，佢話估唔到外界反應咁大，仲因為言論被攻擊而喊咗3日3夜。歐倩怡覺得多年努力未被人讚過，但就換來抨擊﹐覺得連呼吸都係錯。但後來歐倩怡決定唔俾自己唔開心，於是調整心態去面對。

歐倩怡澄清三餐一宿有著落

至於上次唔肯講贍養費問題，歐倩怡今次都係唔講，只回應指會努力工作，唔會好似以前咁戀愛大過天。咁係咪「等錢使」？Cindy澄清自己只係話成個經濟環境唔好，大家都辛苦，重申自己三餐一宿有著落。但為咗慳錢，歐倩怡最近決定賣代步用的私家車。Cindy對於係咪全面復出做幕前，就話要睇機會，因為好多女藝人後生靚女之餘仲高學歷同識演戲，競爭好大。

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈