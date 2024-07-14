死侍與狼人｜死侍狼人有望加入復仇者聯盟 賴恩雷諾士「水繼續抽」

Marvel Studios年度矚目巨獻《死侍與狼人》（Deadpool & Wolverine）來勢洶洶，兩位主角賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）與曉治積曼（Hugh Jackman）正展開世界宣傳活動，兩人「拍拖」巡迴世界各地，賴恩表示獲Marvel出錢安排度過人生最正假期，怎料卻刺激太太Blake Lively神經，醋意大發，並隔空回應：「那個男人跟我說要出國工作，結果發現他竟然是去度假！」事實上，賴恩雷諾士日前在宣傳活動上也自爆9歲女兒曾向他下「禁演令」，賴恩表示為死侍一角犧牲很多時間及生活，因此令囡囡十分不滿，向老竇抱怨，還威脅他不准再演，否則「離婚」！ 選Taylor Swift歌曲 除了忙於世巡，賴恩雷諾士與曉治積曼還接受各大傳媒訪問；最近，兩位國際巨星聯同導演桑里維Shawn Levy登上新一期《Variety》封面，死侍賴恩雷諾士更選出自己最愛的Taylor Swift歌曲，可惜拍檔曉治積曼與桑里維都雙雙估錯，結果賴恩揭曉自己最愛的Taylor Swift作品是2020年單曲《betty》。其實賴恩一家與Taylor Swift一向密切，這位樂壇天后曾邀來賴恩乖女James Reynolds為其歌曲《Gorgeous》獻聲，在歌曲開首以可愛聲音讀出「Gorgeous」一字，一度成為樂迷熱話，到今次《死侍與狼人》上映前夕，Taylor Swift竟與死侍扯上連串話題，一向識玩的賴恩自然不會放過造勢機會乘機抽水。

賴恩雷諾士選最喜愛Taylor Swift名曲。

謝絕114歲人瑞入場 對於《死侍與狼人》成為Marvel電影宇宙(MCU)首部限制級R級電影，死侍賴恩肩負「Marvel耶穌」重任，聯同狼人曉治拍住上「打救Marvel」，亦是曉治繼《盧根》（Logan）後回歸狼人角色，今次穿上黃色戰衣，標榜跟以往《變種特攻》（X-Men)系列中的狼人截然不同。曉治非常滿意《盧根》，有一天突然喚起重演狼人之決心，而經曉治落實演出，導演桑里維坦言纏繞多月的煩惱終於解開，點知曉治當時竟興奮傳來長達17分鐘錄音，賴恩與桑里維爆笑話：「他不會打電話又不懂打字嗎？」曉治重提𤓓事大呼尷尬，更直認17分鐘語音只有1分鐘內容是有建設性。在《Variety》訪問中，問到超級英雄電影票房一直下滑，曉治表示無懼整體消費風氣及票房壓力，認為齊心做好作品自然會得到支持。