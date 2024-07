死侍與狼人｜死侍狼人有望加入復仇者聯盟 賴恩雷諾士「水繼續抽」

奇雲解釋插屎忽對白

死侍孖狼人強勢出擊,粉絲最關心兩個角色會否加入《復仇者聯盟》(Avengers)電影系列,三人答案玩嘢兼模棱兩可,一於帶記者無限遊花園。《死侍與狼人》始終是限制級,狼人曉治呼籲大家切勿帶2歲細路入場,死侍賴恩則秉承一向口賤作風,並謂:「千萬不要帶114歲老人家,因為那個人不會活着離場。」死侍正式加入MCU可謂跟米奇老鼠睇齊,賴恩就話:「工作室可能需要揞住米奇和米妮的耳朵,因為正要準備迎接一位毀容兼粗鄙的傭兵加入Marvel電影宇宙。」死侍被譽為最破格的另類英雄,此舉絕對創新又大膽。

Marvel Studios總裁奇雲費治(Kevin Feige)決定將死侍帶入MCU,他受訪時談起《死侍與狼人》預告已出現如《死侍》第一集中的「插屎忽」對白,奇雲費格表示需要向其他內部人員解釋固中意思。雖然2022年的《奇異博士2:失控多元宇宙》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)也有加入令人不安元素,不過《死侍與狼人》卻來得更加「暗黑」,令觀眾期待新片不文內容可以有幾盡,奇雲費格更豪言:「我們對任何事情都持開放態度。」《死侍與狼人》鐵定7月24日搶先美國登上全港大銀幕,戲院也現正火速預售中,詳情可向戲院查詢。美國媒體預測首週末票房勁收超過2億,全球有望衝破10億美元。