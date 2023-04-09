死屍死時四十四專訪｜毛舜筠驚訝劉江喜感爆燈 與楊偉倫齊讚Edan演戲肯下苦功

在豪宅發現屍體，不去報警卻選擇自行處理，不太荒謬嗎？所說的是電影《死屍死時四十四》(下稱《死屍》)劇情，毛舜筠(毛姐)激動表示，「你覺得這件事很荒謬，但想深一層，香港人真的要思考，為了層樓可以去得幾盡？」電影反映香港人視樓如命根的心態，在戲中演毛姐兒子的楊偉倫(阿卵)有感而發，「如果一個人有冇成就，就是看這層樓，香港人就會好辛苦。最慘係好多人會跟你講，人生要有層樓。」毛姐坦言自幼母親已灌輸買樓觀念，如今已為兩女之母的她，信奉經濟獨立，買樓自決，「我放手，是狠心的，要對自己講，你一定要忍，你要她學會甚麼才是獨立。」

毛姐扮蕭生冇難度 喜遇「活寶貝」劉江黃文慧 阿卵與毛姐首度合作，大讚毛姐演正劇、喜劇同樣出色，其中她模仿蕭生聲線的情節，維肖維妙。向來認真的毛姐表示，「我有特登睇他的網上節目，研究怎樣發聲，(要練多久？)在模仿方面，我比較聰明，小時候每次模仿別人，都令全家人都會笑到癲晒。」模仿蕭生冇難度，反而跟劉江(劉老師)和黃文慧這對活寶貝合作，毛姐經常要「焗蟹」忍笑，她形容在《死屍》的劉江跟電視台拍劇時，截然不同，「我從不知原來他的喜感很重，他經常令我要忍笑。」阿卵坦言有位靚媽好開心，但與影后合演母子難免緊張，實際合作更是佩服，「她為了整體效果，甚至會將自己說的對白分給其他演員，我是其中一個。」聽到阿卵的讚賞，毛姐甜笑回應，「他們是很乖的年輕人，個個都好敬老。」

懶音唔易改 欣賞 Edan 努力不懈 毛姐的「兒子」還有MIRROR成員呂爵安(Edan)和柳應廷(Jer)，曾在《大叔的愛》和《I SWIM》跟Edan合作的阿卵大爆，原來導演在選角時曾先後諮詢他和毛姐的意見，「毛姐推薦(Edan)，然後問我意見，我話佢係好，佢值得演這戲。」毛姐笑言一日係母子，幾是都係母子，雖然今次與Edan沒太多對手戲，但在配音時她特地看Edan的演出片段，大讚「阿仔」與李尚正的對手戲精采，「我不斷要求他，唔可以有懶音，阿仔真係再講、再講，希望自己真係做到最好，這令我好欣賞。」縱橫演藝圈多年，毛姐見我不少得過且過的藝人，若有導演問選角意見，她會高度推薦Edan，「他已紅咗，好多人會話(求其)得啦，但他真係想做好，是個很有heart的演員。」阿卵認為MIRROR已經好受歡迎，難得是仍肯謙卑學習，「這 (懶音) 是他廿幾多年來的說話習慣，一個演員要去改變咁耐的習慣，係要下苦功，但在這戲裡，佢開始慢慢越來越能處理，其實下過好多苦功。」

腦海一千萬 有得睇冇得用 一具赤裸男屍玩足一晚，過程峰迴路轉，阿卵直言，「現實社會已越來越多荒謬事情發生，在電影中若不推到更盡，就唔覺好荒謬，越是荒謬，觀眾才會反思。」作為演員的責任，就是認真做荒謬事，毛姐續道，「如果我們愈演得實在，大家愈覺得好笑。」戲裡的住戶都被林海峰聲音導航的廣告吸引，用畢生積蓄買下的「法式宮廷生活」，毛姐直言，「香港樓盤就是這樣，以為自己會在天堂，但你搭電梯上樓，其實豆腐膶咁細。這套戲每個家庭都好真實，那層樓對於不同年紀、階層或工作背景的人來講，都是一條命來。」最荒謬是為了「安樂窩」，大半生都過著算到盡的「樓奴」生活，她慨嘆幾百尺單位，在香港竟可賣過千萬，「你可替自己開心，我係一千萬富翁，但這些全部在腦海裡。」阿卵苦笑，「那一千萬唔可以拎嚟用！」惟有安慰自己，是留給下一代，寄望他們毋須為供樓，活像沒夢想的「鹹魚」。