死屍死時四十四｜定檔4月4日上映 宮庭Look終極海報曝光

2023年黑色喜劇電影《死屍死時四十四》由錢小蕙監製，憑《正義迴廊》提名香港電影金像獎最佳導演及最佳新導演的何爵天執導，陣容方面則有毛舜筠(Mo姐)、鄭中基、呂爵安(Edan)、柳應廷(Jer)、黃又南、余香凝、楊偉倫及麥沛東等聯，將於4月4日正式上映，終極預告及海報今日亦同步曝光。

《死屍死時四十四》是一反傳統的燒腦新作，意念創新大膽，勁玩誇張超現實思維，終極預告中可見，除了有林海峰為電影部份內容友情聲演，亦見到Mo姐及余香凝以宮庭服造型出現、鄭中基閃避屍體、Edan霸氣登場、Jer與陳漢娜拍拖談心、劉江驚嚇爆粗、李尚正機槍式掃射對白，預告片透視香港人用盡畢生積蓄、甚至兩代人的努力，去建購一間獲地產發展商包裝得美輪美奐的私人屋苑單位，一具不名來歷的屍體卻突然於出現於單位門前，花盡一生心血的居所即將變成凶宅，一場鬥智燒腦，為保家門清白及避免自住單位樓價大插水的大鬥法正式展開。Mo姐在戲中為自住單位免受牽連成為凶宅，以避樓價插水破產瞓街，搞盡腦汁扮嬌嗲熱情弄媚獻演技，同時Mo姐亦一矢中的說：「一報警，層樓就變凶宅。」戲中余香凝考慮到凶案令居所未能獲銀行批核按揭，戲中黃又南則表示：「按到都跌3成。」帶出笑中有淚的香港現況。