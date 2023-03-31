死屍死時四十四｜柳應廷首與黃偉文合作去到盡 Jer唱《鹹魚遊戲》飆高音呼喚鹹魚要翻生

由毛舜筠、鄭中基、呂爵安(Edan)等合演的黑色喜劇《死屍死時四十四》，找來有份參演的柳應廷(Jer)演繹主題曲《鹹魚遊戲》，促成Jer與黃偉文首次合作，Wyman筆下的「鹹魚」指現在的都市人，大家都只顧著忙碌工作，努力供樓的時候，他們往往忘記了自己心裡面的夢想。Jer首次看到Wyman的歌詞已感驚喜，「歌中的鹹魚，令人聯想到周星馳電影中一句著名的對白『做人如果無夢想，同鹹魚有咩分別』，我認為Wyman寫呢首詞，是想提醒現在的都市人，不要用這種狀態繼續生活。像我一樣，喜歡唱歌、跳舞，就去做吧，不要做一個無血無肉的人。」

曾為養家做無夢想的「鹹魚」

導演何爵天接受本報專訪時曾表示，知道Jer是唱得之人，故特地請為電影配樂的崔展鴻創作高難度主題曲，以輕快的爵士樂帶出鹹魚可翻生的希望。Jer不諱言，《鹹魚遊戲》對他來說十分大挑戰，因為這首歌的拍子很難掌握，他大約花了兩天才捉得準拍子，而且歌曲中有很多半音，尾段的部份更要飆高音，歌曲唱到最後，要去得很盡。「像是用盡最後的力，都要將首歌的訊息唱出來。」歌詞中的「所有鹹魚，再新鮮一次」是整首歌的點題句，像是想叫醒睡著了的人，去找心裡面嚮往的東西。Jer在演繹過程中，勾起自己「鹹魚時代」的回憶，「我從小到大都很喜歡唱歌，也有經歷過做鹹魚的時候，第一份工作是一份自己不喜歡的工作，那時為了養家和供樓，每日都像齒輪般在社會上工作，幸好最後我遇上了一個改變我命運的比賽，才走出這場『鹹魚遊戲』。」