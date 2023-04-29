死屍死時四十四｜衝破2000萬票房 暫列2023年港產片票房第2位

黑色喜劇電影《死屍死時四十四》由錢小蕙監製，憑《正義迴廊》奪得第41屆香港電影金像獎「新晉導演」及候選「最佳導演」的何爵天執導，毛舜筠、鄭中基、呂爵安(Edan)、柳應廷(Jer)、黃又南、余香凝、楊偉倫及麥沛東等聯合演出。
《死屍死時四十四》於4月4日正式上映，在復活節假期檔獨佔鰲頭，成為復活節華語片票房冠軍，票房持續節節上升，截至昨日票房已順利衝破2000萬，暫列2023年港產片票房第二位，可喜可賀，團隊仍然繼續努力謝票及宣傳，不少影院在本周末爆滿，受惠政府於今天舉辦「全港戲院日」，市民於各大戲院看電影只需要30元，戲票前日預售反熱烈，今天大部份戲院皆全院滿座，氣氛熱鬧。
主演毛舜筠表示：「自從開關之後，票房要過2000萬已經會係一件極唔容易嘅事，希望大家繼續支持香港電影，繼續支持《死屍死時四十四》。」鄭中基分享說：「好多謝所有入場支持我哋嘅觀眾，好感恩衝到去2000票房 ，其實我同Edan拍戲嗰時發生咗件好好笑嘅事，好想同大家分享，到3000萬票房嗰時我哋就話俾大家知。」Edan說：「好多謝每一個入場支持嘅朋友，如果覺得好睇，希望你哋分享比身邊嘅朋友，亦都希望睇完之後都拎到啲嘢走，覺得開心、抒發、有共鳴，有啲道理拎到走，聽到Roanld講話到3000萬就有一件好笑嘅事同大家分享，都好想知係咩嚟，希望有機會聽到。」