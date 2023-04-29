死屍死時四十四｜衝破2000萬票房 暫列2023年港產片票房第2位

黑色喜劇電影《死屍死時四十四》由錢小蕙監製，憑《正義迴廊》奪得第41屆香港電影金像獎「新晉導演」及候選「最佳導演」的何爵天執導，毛舜筠、鄭中基、呂爵安(Edan)、柳應廷(Jer)、黃又南、余香凝、楊偉倫及麥沛東等聯合演出。

《死屍死時四十四》於4月4日正式上映，在復活節假期檔獨佔鰲頭，成為復活節華語片票房冠軍，票房持續節節上升，截至昨日票房已順利衝破2000萬，暫列2023年港產片票房第二位，可喜可賀，團隊仍然繼續努力謝票及宣傳，不少影院在本周末爆滿，受惠政府於今天舉辦「全港戲院日」，市民於各大戲院看電影只需要30元，戲票前日預售反熱烈，今天大部份戲院皆全院滿座，氣氛熱鬧。