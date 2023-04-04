死屍死時四十四｜Edan呂爵安出自家產品賣斷市 邀Jer柳應廷任內褲代言人(有訪問片+多相)

由《正義迴廊》導演何爵天炮製的黑色喜劇電影《死屍死時四十四》，今日在香港正式上映，電影公司今日趁全今日4月4日，於下午4時44分假尖沙咀Isquare舉行「兵分『四』路謝票啟動禮」，監製錢小蕙、導演何爵天，還有片中主要演員毛舜筠、鄭中基、黃又南、余香凝、呂爵安（Edan）、柳應廷（Jer）、楊偉倫、劉江、黃文慧、張滿源均有出席。
Jerdan搞品牌crossover？
從日本返港的Jer的雖仍未有時間看《死屍死時四十四》，但已歸隊為電影宣傳，Jerdan合體受訪大放笑彈。Jer坦言暫未能透露日本secret big project的詳情，但興奮宣告「增肥計劃成功」，並自爆與Jeremy(李駿傑)開心講物，並趁機助攻為Edan的自家品牌「NADE」宣傳，Edan即時表示會送上品牌產品，並指對方會用來抹地、洗面，有記者提議出男裝底褲，阿Jer口快快話要幫手拍內褲廣告，Edan即打蛇隨棍上問：「做咪真先？我個Brand的logo係眼仔，你條底褲有兩隻眼仔，想喺前面定後面？」在Jer猶豫未決時，Edan又提議前面，並再三追問，最後Jer回應：「睇你俾幾多錢。」
Edan今日推出自家品牌產品，但更因太多入貨而擠塞，不少貨品更賣斷市，被Jer窒：「讀IT喎，冧server！」Edan表示網站先後在4月1日和4日出現事故，會認真跟進。兩人又被問到各自的品牌(Nade和Jungle Lofi)會否推出crossover產品，Jerdan忽發奇想提出：「森林有隻眼」說罷連自己都禁不住爆笑。
大馬音樂節 Jer想與「撞樣」林宥嘉合作
MIRROR四子將於馬來西亞音樂會，問到最想跟哪位嘉賓合作時，Jer即答道，「林宥嘉，因為我之前唱過他的歌(《全民造星II》唱《眼色》)，好欣賞佢，而且有人話我跟他撞樣……」Edan聞言反白眼，自命為「山下智安」的他笑言，「終於明白山下智久的感受。」Edan自爆已投入拍攝《12 怪盜》，兩人表示各有「屈機」秘技，但沒有單獨對手戲，以群戲居多。
對於5月27日的MIRO見面會推出網上版，兩人認為始終難以招待所有粉絲，Jer表示：「所有 MIRO 都係我哋想多謝的人，想表演給他們看和近距離say hi，如果入唔到場可以喺網上見面也開心。」至於兩人入圍金像獎角色最佳新演員，他們還未準備戰衣，自言沒有想過攞獎，若任何一個有獎都會多謝對方。始終難以招待所有Fans，網上版也算能滿足fans。至於兩人入圍金像獎角色最佳新演員，他們還未準備戰衣，自言入圍已很開心，沒想過攞獎，若任何一個有獎都會多謝對方。