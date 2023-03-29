死屍死時四十四｜Edan呂爵安返港出席首映 日本員工餐似明將壽司

Edan表示自上次拍攝完畢之後，與《死屍死時四十四》的演員沒有見過面，今晚可以和他們再見面感到開心。問到有否信心票房會超越《闔家辣》，他表示「隨緣」，並謂不少人看過電影之後都覺得很好笑，只要作品質素好，便會多人支持。他自言戲份不算多，所以要交由其他戲份多的演員先派福利。

由毛舜筠、鄭中基、呂爵安(Edan)及柳應廷(Jer)等主演的《死屍死時四十四》今日(29日)舉行首映。剛從日本返港的Edan表示，在當地的拍攝行程緊湊，又經常通頂，所以沒有時間買手信送給一眾演員，就連妹妹也只獲得一粒大福。

恨同隊友搞 「big project」

談到MIRROR其他成員在日本製作「big project」，他長嘆一聲表示很想參與，但因為有事在身未能如願，希望隊友們順利，他又提到隊友都很著緊今次的「big project」。他又提起今次到日本拍攝的員工伙食普通，感覺像食「明將」，一度懷念香港的飯盒。他稱很開心可以與當地的粉絲見面。問到他的日本粉絲是講日語還是廣東話，他稱是廣東話，並透露Anson Lo在當地的粉絲有日本人，又指那名粉絲見到Anson Lo到應援車打卡時，喜極而泣。

自覺藝人適時反擊

早前Edan跟網民開戰，他憶述沒有生氣，只是朋友去旅行時都會貼下相，並非因為對方是Anson Lo而貼多些合照出來。他認為做藝人要在適當時候反擊，因為這一行很容易被人「抽秤」，是一門學問，也承認自己在開會時勇於表達意見。提到過幾天便要在音樂節表演，他坦言期間仍有工作，會盡量把握時間練習。至於5月要到馬來西亞演出，他表示這是首次出埠演出，加上同場的嘉賓也很高水準，所以心情相當緊張，會提早準備。

Edan的粉絲今日到場時，因應他早前在IG開live出現「莫生氣」，而炮製了不同應援到場。Edan見到之後亦忍不住笑了出來。