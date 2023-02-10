殺手廢J｜李天翔灰眉灰髮look演殺手 網民激讚：估唔到佢可以咁型

ViuTV新劇《殺手廢J》喺星期一（6日）首播，劇集由格仔Mike導執導，搵嚟陳湛文、袁澧林、陳子豐、陳海寧、陳毅燊（ANSONBEAN）及楊偉倫等人主演，故事主要圍繞殺手呢個職業，講述極度怕死嘅殺手J（陳湛文飾）從自由身殺手加入一個進取型殺手公司，雖然係殺手生涯嘅新一頁，不過就一入機構深似海，及與Cafe老闆曾汶清嘅感情。

去到噚晚第三集，劇情就講到殺手J遇上失控嘅殺手同事阿政（陳毅燊飾）差啲險死，於是佢向人力資源部投訴，之後佢就委派去咗看似簡單但暗湧處處嘅新崗位「司機」工作。佢負責接送專責公司高危行動嘅Seven（李天翔），不過可惜Seven喺執行行動期間被槍傷。

「認字特警去咗ViuTV」

劇集出街後，唔少網民表示喺ViuTV見到李天翔感到驚喜，及大讚佢好型，例如「係viutv睇到你在［殺手廢J］飾演的seven 好型和有驚喜」、「真係冇諗過認字特警可以做到咁型嘅角色」、「型到核爆」、「灰頭灰眉都carry到」 、「李天翔啲戲同個氣場勁到」、 「真係型 ！ 認真的殺手」 、「佢去到ViuTV 真係好好睇 好多機會發揮唔同角色 開始喜歡李天翔啦」、「認字特警去左viu型左」及「估唔到佢可以咁型」等等。

現年46歲嘅李天翔，1995年考入TVB藝員訓練班，入行後主持過兒童節目《閃電傳真機》和《至NET小人類》，當中喺《認字特警》入面扮演「認字特警編號999」而深入民心。由2008年起，李天翔由「認字特警」變成為TVB「御用強姦犯」，皆因佢經常飾演強姦犯角色，例如《金石良緣》、《鐵馬尋橋》及《張保仔》等等。另外，佢亦被多次安排飾演反派角色，例如《解決師》及《果欄中的江湖大嫂》等等，憑出眾演技加上凌厲眼神，令觀眾留下深刻印象。不過佢曾經接受網上媒體訪問時講過自己已經等咗20年，唔希望再等，希望主動出擊，咁樣可以換取更大自由及更多嘗試，所以佢喺2019年選擇離巢TVB，雖然試過兩個月冇工開，仲一度諗過轉行，不過之後獲邀拍電影《金錢帝國：追虎擒龍》 ，令佢打消轉行念頭。

《殺手廢J》截圖

《殺手廢J》截圖

《殺手廢J》截圖

《殺手廢J》截圖

《殺手廢J》截圖

《殺手廢J》截圖

《殺手廢J》截圖

李天翔

李天翔IG

李天翔

李天翔IG

李天翔

李天翔IG

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載