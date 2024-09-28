殺神John Wick外傳｜奇洛李維斯回歸演出 安娜迪艾瑪絲接捧做女殺神 (有片)

荷李活男神奇洛李維斯（Keanu Reeves）主演的《殺神John Wick》即將推出全新外傳《殺神John Wick外傳：芭蕾殺姬》（Ballerina），今集由「邦女郎」安娜迪艾瑪絲（Ana de Armas）披甲上陣，首條預告已經出爐。
從預告中可見，系列多位招牌角色均會回歸，包括「殺神」奇洛李維斯、酒店經理「榮士敦」伊恩麥聖（Ian McShane）、禮賓部接待員「卡隆」蘭斯列迪克（Lance Reddick）及芭蕾舞團「總監」安芝莉嘉侯絲頓（Anjelica Huston）。至於新加盟「殺神」系列的，除了有女主角安娜迪艾瑪絲之外，還有《非常嫌疑犯》（The Usual Suspects）基比拜恩（Gabriel Byrne）、柏林影后卡塔蓮娜摩蓮奴（Catalina Sandino Moreno）、經典劇集《陰屍路》（The Walking Dead）諾文利德斯（Norman Reedus）等人均會粉墨登場。
幕後班底強勁
《殺神John Wick外傳：芭蕾殺姬》是《殺神John Wick》的外傳故事，電影的時間線發生在《殺神John Wick 3》（John Wick 3: Parabellum）期間，講述女主角安娜迪艾瑪絲飾演的伊芙為了復仇，加入表面上是芭蕾舞團的殺手家族「俄卡勞馬」，接受殺戮培訓，踏上成為新殺神的血路。
新片不僅幕前星光熠熠，「殺神」系列監製貝索伊雲尼克（Basil Iwanyk）、導演查德史達赫斯基（Chad Stahelski）今次會攜手監製，而《虎膽龍威4.0》（Die Hard 4.0）、《妖夜尋狼》（Underworld）導演連韋斯曼（Len Wiseman）負責執導，編劇斯希哈頓（Shay Hatten）亦會回歸操刀；聯同《沙丘瀚戰：第二章》（Dune: Part Two）特技動作統籌、《皇家特工：第一任務》（The King's Man）剪接、《可憐的東西》（Poor Things）美術指導、《拆彈雄心》（The Hurt Locker）金像提名配樂，幕後班底同樣強勁。《殺神John Wick外傳：芭蕾殺姬》暫定於2025年6月6日於美國開畫，預計香港亦會同期上映。