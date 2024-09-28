殺神John Wick外傳｜奇洛李維斯回歸演出 安娜迪艾瑪絲接捧做女殺神 (有片)

荷李活男神奇洛李維斯（Keanu Reeves）主演的《殺神John Wick》即將推出全新外傳《殺神John Wick外傳：芭蕾殺姬》（Ballerina），今集由「邦女郎」安娜迪艾瑪絲（Ana de Armas）披甲上陣，首條預告已經出爐。

從預告中可見，系列多位招牌角色均會回歸，包括「殺神」奇洛李維斯、酒店經理「榮士敦」伊恩麥聖（Ian McShane）、禮賓部接待員「卡隆」蘭斯列迪克（Lance Reddick）及芭蕾舞團「總監」安芝莉嘉侯絲頓（Anjelica Huston）。至於新加盟「殺神」系列的，除了有女主角安娜迪艾瑪絲之外，還有《非常嫌疑犯》（The Usual Suspects）基比拜恩（Gabriel Byrne）、柏林影后卡塔蓮娜摩蓮奴（Catalina Sandino Moreno）、經典劇集《陰屍路》（The Walking Dead）諾文利德斯（Norman Reedus）等人均會粉墨登場。