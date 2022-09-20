毒梟聖徒｜內地網民批張震角色辱華 被韓國網民轟：睇翻版仲講嘢咁大聲

Netflix原創韓劇《毒梟聖徒》（Narco-Saints） 由河正宇、黃晸珉、朴海秀及張震等人演出，卡士陣容華麗，劇集一出即受全球劇迷喜愛，喺唔少地區嘅收視排行都名列前茅。雖然劇集受劇迷熱捧，不過就引起外交風波，繼早前南美洲國家蘇利南當局，指劇集將蘇利南描述為「製毒大國」而深感不滿後，近日再有中國網民指劇集有醜化中國人之嫌。

《毒梟聖徒》劇情主要講述韓國商人姜仁久（河正宇飾）前往蘇利南希望可以賺一大筆錢，不過佢喺當地遇上表面係牧師，但實際上係大毒梟嘅全耀煥（黃晸珉飾），被對方陷害而冤枉入獄。其後為咗出獄嘅姜仁久喺情報特工崔昌浩（朴海秀飾）嘅提議下，不惜冒著生命危險，加入國家情報院嘅秘密任務。而張震就喺劇中飾演唐人街黑道大哥陳震，佢行事狂妄又野蠻、經常四出蝦蝦霸霸，仲試過將仇家嘅屍體掛喺唐人街牌坊示眾，佢係蘇里南毒品市場嘅第二把交椅，不過佢就非常唔甘心屈居喺全耀煥之下。

內地網民批張震角色辱華

唔少內地網民認為張震呢個角色形象含辱華成份，會令觀眾對中國人嘅形象有負面嘅影響，留言話：「一部有意無意的辱華爛片」、「韓國人骨子里透露出不自信，只能在影視劇中意淫。另外對張震很失望，竟然接演這種醜化中國人的影視劇」及「能感到韓國對黑幫的向往太天真了，對黑幫的想象幼稚得像青少年，竭盡全力模仿香港黑社會和哥倫比亞毒梟，結果四不像，小國想象力真是不行。」等等。

內地網民表現得相當不滿，而消息亦被韓國媒體廣泛報道，不過韓國網民藉此反寸內地盜版猖獗，明明Netflix都冇喺內地區域提供串流服務，狠批內地網民睇盜版，留言話「睇翻版仲講嘢咁大聲！」、「一直喺度鬧有咩用，又冇俾錢睇！」及「人哋都冇預料俾你睇，有資格說三道四？」 等等。

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載