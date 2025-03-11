江嘉敏首拍HOYTV節目初嘗主持滋味 自爆有五套TVB劇仲未播出街

江嘉敏今日（11/3）現身荃灣拍攝HOY TV節目《安居樂業》，她接受訪問表示：「今次係第一次做主持，所以真係好緊張，睇樓嘅節目之前都係做嘉賓，所以今次算係處女作。」她繼續指原本收到節目組通知只是拍一集，並表示：「點知今日拍咗半集之後，突然之間話要拍一輯。」被問到會否加薪酬，她笑言：「返工冇薪酬就變做義工，返工梗係有人工。」她坦言其實第一次做主持非常緊張。

離巢後一腳踢

被問到離巢TVB後的工作大計，她表示：「我最需要時間去習慣嘅係除咗幕前工作之外，好多嘅幕後工作，我自己都要負責返，又要同人哋夾期，要着咩衫，仲有梳頭化妝。」她透露目前有很多客戶主動詢問給予工作機會，並繼續指：「嚟緊我會試一套舞台劇，以往真係多數拍劇。」

與TVB高層傾過幾次

講到TVB有否加人工挽留續約，她表示：「我嗰陣時傾簽約嘅時候又真係冇計到，嗰陣時除咗傾合約嘅問題，我同珍姐都係傾人生嘅事情，佢哋都會講你都30歲，你仲有啲咩想做㗎，除咗想拍劇，之後同佢哋傾咗好耐，甚至傾咗幾次，之後都有同朋友傾，所以有呢一個決定。」