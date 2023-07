江美儀主持《明愛暖萬心》狂食螺絲 認表現甩漏執生能力差

發文道歉︰ 好好反思

美儀其後在IG發文就其表現致歉︰「對唔住!因為我live show經驗尚淺,出場又唔夠冷靜,執生能力又差,就係我嘅『甩漏』令原本滿分嘅show,而家變得不完美!我向大家道歉,我會好好反思,下次一定會做好自己!I am so sorry! 」余安安、李佳芯、唐詩詠及林子善等留言安慰,余安安寫道︰「唔會啦!一向知道你好勤刀(力)的。live show 係好大壓力同難度高!你已經好好啦而且好靚女!保(補)翻數!」