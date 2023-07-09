江美儀主持《明愛暖萬心》狂食螺絲 認表現甩漏執生能力差

昨日無綫播出的《明愛暖萬心》由汪明荃、陸浩明、江美儀及何沛珈，其中江美儀更以「愛心護航者」身份做主持。由於江美儀主持經驗不多，因此整晚表現緊張，當吳業坤演出完畢之後，她要個人介紹明愛的服務，但就算有講稿在手，依然狂食螺絲。

睇稿讀都唔掂 江美儀在簡介明愛服務時，已經表現㪐㩿，需要看貓紙，惟讀到另一段時，更出現嚴重甩漏情況，期間她也忍不住合埋眼回憶講稿內容︰「明愛服務一路可以…以優化嘅延續，除咗係多謝一班有心嘅專業團隊之外，我哋亦都要多謝咁多年嘅…一…咁多年嘅善長仁翁慷慨解囊，為明愛嘅教育…為明愛嘅服務…奠定……基礎」之後她望一望講稿再說：「基礎，鞏固嘅基礎，關愛同行70載，燃亮希望照未來，我希望大家繼續支持明愛，以愛燃亮我哋嘅未來。」



