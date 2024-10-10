汪明荃否認阻後生上位　稱經驗累積需時：你估而家港姐啊？

汪明荃（阿姐）將於11月舉行紅館演唱會，近日積極為個唱宣傳，日前為陳志雲YouTube頻道擔任嘉賓，訪問足足長達一小時。期間，陳志雲提到有網民指汪明荃阻住後生仔女上位，汪明荃顯得愕然並否認，指每個年紀都有各自做到嘅嘢。
訪問中，陳志雲問到汪明荃有無考慮退休，汪明荃直言有時攰得滯嘅時候都會想抖下，但都係休息一陣，表示想學以致用：「我學咗咁多嘢，我如果唔做咪嘥晒，做咩嘥咁多時間去學啫？而且我想證明每一個年齡都可以做啲唔同嘅嘢。」
後生嘅又做唔到老㗎
陳志雲就讀出網民留言：「呢度（留言區）都有人話『哎呀，好心畀啲後生嘅做啦』。」汪明荃則回應指自己唔會阻住年輕人：「我冇阻住到佢哋喎，後生嘅又做唔到老㗎。」她續指：「係因為佢自己個樣生得老積穩重呀嘛！有啲（演老年角色）假到死，我會阻住邊個啫？唔會㗎，老嗰啲同我一齊老㗎啦。」
及後，汪明荃透露飾演1980年劇集《京華春夢》時嘅年齡：「我諗都係40幾歲啦！（實為33歲）」陳志雲笑言：「你咪阻住囉，40幾歲做10幾歲。」汪明荃回應指其實自己40幾歲先啱啱學識做戲，認為經驗需要時間累積：「你估而家港姐啊？18歲就做」。她更表示而家好多年輕人經驗不足：「而家（入行）即刻叫佢哋做戲、做主持，你乜嘢都未學。」
「阿姐好靚、好有智慧」
汪明荃嘅言論引起網民討論，部分網民認為汪明荃應該要退落嚟：「唔好哂錢睇佢，唱尼唱去得嗰隻，埋尾重要搵番舊」、「阿姐應該一早就要退休啦，你仲話開演唱會」、「記憶力差了，國語又唔識講！人生都77啦，仲咁唔化！志雲講得啱吖」等等。
不過都有部分網民表示欣賞汪明荃，指佢係香港娛樂圈嘅典範：「汪亞姐十年如一日的真誠，一點沒變」、「阿姐紅足一世，永不與時代脱節，與時並進，並不俗套。欣賞她的努力和認真」、「阿姐好靚、好有智慧」、「我由3歲至今都咁鍾意阿姐！又靚又敬業好值得尊敬！」、「欣賞她的專業」等等。
原文刊登於 Yahoo 娛樂圈