汪明荃否認阻後生上位　稱經驗累積需時：你估而家港姐啊？

訪問中，陳志雲問到汪明荃有無考慮退休，汪明荃直言有時攰得滯嘅時候都會想抖下，但都係休息一陣，表示想學以致用：「我學咗咁多嘢，我如果唔做咪嘥晒，做咩嘥咁多時間去學啫？而且我想證明每一個年齡都可以做啲唔同嘅嘢。」

後生嘅又做唔到老㗎

陳志雲就讀出網民留言：「呢度（留言區）都有人話『哎呀，好心畀啲後生嘅做啦』。」汪明荃則回應指自己唔會阻住年輕人：「我冇阻住到佢哋喎，後生嘅又做唔到老㗎。」她續指：「係因為佢自己個樣生得老積穩重呀嘛！有啲（演老年角色）假到死，我會阻住邊個啫？唔會㗎，老嗰啲同我一齊老㗎啦。」

及後，汪明荃透露飾演1980年劇集《京華春夢》時嘅年齡：「我諗都係40幾歲啦！（實為33歲）」陳志雲笑言：「你咪阻住囉，40幾歲做10幾歲。」汪明荃回應指其實自己40幾歲先啱啱學識做戲，認為經驗需要時間累積：「你估而家港姐啊？18歲就做」。她更表示而家好多年輕人經驗不足：「而家（入行）即刻叫佢哋做戲、做主持，你乜嘢都未學。」