汪明荃澳門演唱會邀請老公羅家英上台 甜蜜合唱《萬水千山總是情》

天星娛樂、棋人娛樂、寶輝娛樂及萬星國際娛樂文化主辦，《阿姐Diva汪明荃演唱會2025》澳門站日前於「澳門百老匯™」- 百老匯舞台圓滿完成，全場爆滿，場面熱鬧。Liza 姐一出場先唱出《閃爍登場》和《迷人 PINK LADY》，之後她說，：「多謝多謝，大家好嗎？澳門嘅朋友你哋好，嚟自香港嘅朋友你哋好，嚟自內地、北京、上海、東莞、順德嘅好多好多朋友都歡迎你哋。真係好耐冇嚟澳門啦，上一次已經係隔離嘅時候，係2022年，我記得果陣時係要隔離14日先可以出嚟唱歌。」此時剛巧有一位男觀眾遲了進場在找座位，Liza姐看到後說：「小心呀果位先生，睇唔睇到個位？你個位好好呀，歡迎你，遲咗小小唔怕，重有好多歌聽，我今晚好開心嚟到百老滙舞台，大家有冇留意我今次海報果個 logo 呀，睇睇啲字，由左至右讀就係英文嘅 DIVA，但係你當睇中文又得喎，係寫住《阿姐》，睇唔睇到呀？所以我覺得呢個 logo 設計得好特別，係兩用嘅，其實咩稱呼都係一句啫，無論係 DIVA 又好，阿姐又好，汪明荃仍然係汪明荃係 Liza，我都係將最好嘅一面送比觀眾，所以好希望大家今晚放開心情，好輕鬆咁聽我唱歌，同埋欣賞我哋為大家安排嘅節目，係度送比大家嘅係《天虹》。」

多謝台前幕後每個崗位 阿姐唱畢《天虹》後說：「我嘅歌曲裡面電視劇主題曲係佔咗一個好重要嘅位置，今晚當然會有好多首本名曲同埋電視劇主題曲送比大家聽，你哋睇下我今日呢件衫似唔似一隻金絲雀？送比大家呢一首《金絲雀》。」在唱過電視劇《秋海棠》及《京華春夢》的歌曲後，Liza姐說：「啱啱睇返好多舊劇照都充滿回憶，現場有好多觀眾可能太細個未睇過呢啲劇集，果陣時拍劇通告日接夜，夜接日，都幾辛苦，但亦都好感恩透過呢啲作品拍咗好多好嘅劇，令到大家認識我，係呢幾十年大家都好支持我汪明荃，而家就送比大家另一首電視劇主題曲《用愛將心偷》。」 在換過另一套全紅色的服飾後，阿姐再度出場，為大家一口氣唱了《銀河》、《華麗轉身》及《傾城之戀》，接著她說：「頭先跳果隻舞好唔好睇？要多謝 Sunny Wong 老師為我編舞，同埋佢都成日同我練舞，總之多謝台前幕後每一個崗位，有佢哋嘅配合先至可以成就一個 Good Show，跟住我就想唱幾首鄧麗君嘅國語歌曲比大家聽，好唔好？你哋可唔可以開手機燈一齊參予，幫我打拍子，手機燈唔會用大家好多電。」阿姐接著便唱了《甜蜜蜜》、《夜來香》、《月亮代表我的心》和《路邊野花不要採》四首經典國語歌，之後傳來了家英哥的聲音：「好嘢，冇得頂呀，不過阿姐唱歌嘅內容令我好心驚。」阿姐問：「好心驚？」家英哥：「你叫我路邊野花不要採吖嘛。」阿姐：「你自己對號入座啫。」家英哥：「我聽你話所以我路邊野花不要採，我就採我嘅家花。」此時家英哥拿出一枝玫瑰花送給阿姐，家英哥問：「大家認為我係咪一個合格嘅老公？」

Liza 姐一出場先唱出《閃爍登場》和《迷人 PINK LADY》

家英哥與家英哥打情罵俏 此時台下掌聲不斷，阿姐：「嘩，好多人撐你呀，大家比多啲掌聲家英哥。」家英哥：「妳咁樣講法証明你有眼光搵到個好老公。」阿姐：「你講嘢都幾動聽，咁就將以下時間交比你。」在一番台上打情罵俏後，阿姐便回後台換衣服，家英哥：「多謝晒，其實太后搵我唱歌嘅原因係乜嘢呢？大家知唔知呀？因為我靚仔？想介紹老公比大家識？梗係唔係啦，因為太后帶咗好多靚衫嚟，咁啲靚衫係攞嚟換嘅，咁換衫就需要時間，咁呢個時間搵邊個去《襯》呢？咁梗係搵老公去做啦，所以我想同大家傾下計，講下嘢，唱下歌，講啲笑話等大家開心下，咁太后就可以去換衫，換完靚衫出嚟就繼續為大家唱歌，大家係咪繼續咁開心呀？所以我係咪好有用呢？呢個時間我想唱一首歌，呢首歌就係因為每逢 4 月1號我都好掛住一個朋友，掛住張國榮，我同佢一齊做過好多套戲，包括《金玉滿堂》同《色情男女》等等，同時佢對粵劇都好有興趣，得閒果陣佢成日問我啲做手係點，轉個身睇下，揈個水袖睇下，哥哥經常同我傾呢啲計，所以我哋好多嘢講，係呢個時間我送呢首歌比大家《儂本多情》。」



追求藝術無分國界 換過一身翡翠綠服飾的 Liza 姐在舞蹈員伴舞下獻唱了由《辛棄疾 - 青玉案 • 元夕》、《蘇軾 - 蝶戀花 • 春景) 和《李清照 - 聲聲慢）組成的宋詞組曲，之後她說：「我對藝術嘅追求絕對係無分國界，無論古今中外，只要係出色嘅我都有興趣學，啱啱唱呢 3 隻歌係出自宋代出名嘅詞，除咗詩詞之外，大家都知我鍾意做粵劇，咁我曾經係電視演過穆桂英呢個角色，不過我最近升咗《呢》，因為我想突破自己，所以我係粵劇做埋佘太君個角色，係度我就送呢首《楊門女將》比大家。」然後阿姐說：「我即將唱一啲輕鬆嘅小調，大家又要準備手機燈，大家一齊唱，一齊打拍子，好唔好？第一首係《撲蝶》，等大家輕鬆下。」及後阿姐唱了《像白雲像清風》便結束了這部份的演出。

汪阿姐多謝大家對她 58 年的支持

家英哥再度出場便問觀眾：「我係咪好靚仔呀？件衫靚唔靚呀？褲同鞋都係同一個牌子，頂帽都係，老婆送嘅，多謝老婆，其實件衫本來佢係買比自己著，不過件衫太大，我問佢點著，咁佢就比我試，睇下我啱唔啱著，點知我一試就變成而家咁樣，跟住試埋條褲，又 fit 到極，其實佢買衫唔係買比自己，佢個心諗住我，所以買咗件衫比我，多謝，著到我又青春又靚仔。」家英哥之後便唱出他中英文歌詞交替的《Only You》，及後 Liza 姐再度出場唱出《家變》，「呢首歌係電視劇《家變》嘅主題曲，當時我飾演女主角洛琳，佢係劇入面嘅髮型同時裝都有好多女仔鍾意，而女強人呢三個字亦都係因為呢套劇先開始有，其實拍劇有機會唱好歌同拍到一部好嘅劇之外，亦都有好多機會同靚仔合作，好似四哥謝賢、周潤發、秋官、任達華、林子祥同劉松仁，馬上帶比大家呢首永恒嘅歌《京華春夢》。」Liza 姐再說：「今晚有啲歌係用咗新編曲，有耳目一新嘅感覺，要多謝我嘅音樂總監趙增熹，佢成日同我練歌，係呢度我亦要多謝樂隊、和音、中樂老師，多謝晒，最重要係多謝大家對我嘅支持，因為我唔知仲可以唱幾多次？所以非常感激每一次演唱會入場嘅觀眾，多謝你哋支持咗我 58 年，聽返呢啲歌我自己都非常感動，因為呢啲歌可以唱咗幾十年，同埋而家嘅觀眾都係咁擁護我，多謝大家支持。時間過得好快，又去到法定時間嘅最後一首歌，只要大家開心同埋有掌聲，一陣我會返出嚟再唱歌比大家聽，送比大家《勇敢的中國人》。」

《阿姐Diva汪明荃演唱會2025》即將分別於 5 月 3 日在上海亦即阿姐的家鄉和6月13 日在廣州舉行，喜歡她的歌迷，萬勿錯過。

和家英哥合唱《萬水千山總是情》

在Encore 部份，Liza 姐先唱出了《熱咖啡》，接著她說：「我今日係歌手，聽日可以係粵劇嘅演員，我亦都有去做一啲行政嘅工作，為業界做貢獻，每一個崗位我都盡心盡力去做，因為我知道大家對汪明荃係有好高嘅期望，有好多要求，所以我係要不斷改進同增值，係呢度要多謝你哋嘅支持，陪我一齊行呢條娛樂之路，同大家分享《美麗娛樂世界》。」在唱畢演唱會主題曲《Make my day》後，Liza 再度邀請哥出現在台上，他倆合唱了《萬水千山總是情》，並為今次演唱會澳門站劃上圓美句號。《阿姐Diva汪明荃演唱會2025》即將分別於 5 月 3 日在上海亦即阿姐的家鄉和6月13 日在廣州舉行，喜歡她的歌迷，萬勿錯過。