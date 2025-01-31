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娛樂
2025-01-31 21:00:00

汪明荃豪宅款待逾半百友好團拜 與家英哥向96歲白雪仙拜年

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汪明荃招待逾半百友好到家中開大食會團拜。

汪明荃招待逾半百友好到家中開大食會團拜，場面虛冚。

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汪明荃(汪阿姐)與羅家英每逢農曆新年必會招待好友拜年，阿姐昨日(30)大年初二在大宅招待逾半百友好團拜，出席藝人包括《中年好聲音》的周吉佩、譚輝智、陸浩明和女友陳詩欣、馮盈盈、關楓馨、黃建東等，場面虛冚熱鬧。阿姐社交平台發布拜年短片，眾人坐在花園的樓梯上一同拍片講祝賀說話，同時她亦分享多張合照，寫道，「大年初二大食會，恭祝大家新年行大運身體健康萬事如意！」
 

向來尊敬長輩的阿姐與家英哥、倫永亮和陳善之到白雪仙家中拜年。 周吉佩和譚輝智往阿姐家中團拜。 陸浩明和女友陳詩欣到阿姐家中拜年。

白雪仙精神飽滿

完成下午團拜後，阿姐與家英哥晚上繼續出動，聯同倫永亮和陳善之到粵劇名伶白雪仙(仙姐)家中拜年。96歲的仙姐穿上鮮紅上衣配淺金色毛毛棉衲，臉色紅潤，精神飽滿﹗阿姐說︰「向仙姐（白雪仙女士）拜年。祝仙姐身體健康，稱心如意，開開心心！」

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譚輝智帶同一對子女到阿姐家中拜年。 陸浩明和女友陳詩欣、馮盈盈等，到阿姐家中拜年。 阿姐的豪宅招待逾半百友好開大食會團拜。

坐滿樓梯勁虛冚

阿姐豪宅大門貼有「靈蛇獻瑞千重錦，紫燕呈祥萬象新」的對聯，更設有特大帳篷供親友打邊爐聚餐。眾人一同祝賀：「我們一同祝阿姐和家英哥恭喜發財，蛇年行好運，身體健康」羅家英附和：「蛇有蛇路，鼠有鼠路，蛇年有力，風生水起」，之後眾人又繼續道賀：「福如東海、壽比南山」。其後眾人在陽台及樓梯的大合照，相中逾半百人坐滿數級樓梯，排排坐向鏡頭講恭賀說話。吉吉與輝智帶同妻兒現身，而黃建東則與母同行，相當溫馨。

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