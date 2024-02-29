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娛樂
2024-02-29 14:50:26

沙丘瀚戰2｜甜茶騎沙蟲場面曝光 IMAX場門票索價$210依然搶手

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沙丘瀚戰2｜沙蟲真身曝光 IMAX場門票索價$210依然搶手

史詩式科幻大作《沙丘瀚戰：第二章》今日在港上映。

史詩式科幻大作《沙丘瀚戰：第二章》(DunePart Two)今日在香港正式上映，沉浸式的視覺效果震撼，難怪IMAX版本未來四天的上映部份場次有逾半座位已售，有院線更接近爆滿，票價就算達$190至$210港元也出現相當搶手。

《沙丘瀚戰：第二章》本周末的部份IMAX場次已接近爆滿。 上集戲份不多的辛蒂雅，今次成為《沙丘瀚戰：第二章》的關鍵角色。

沙蟲現真身

《沙丘瀚戰》根據法蘭克赫伯特(Frank Herbert)的暢銷小說系列《沙丘魔堡》改編，電影首章於2021年勇奪六大金像獎，第二章結集原班及新加盟的華麗巨星陣容，由「甜茶」添麥菲查洛美(Timothee Chalamet)夥拍辛蒂雅(Zendaya)，還有《貓王》金像提名男星奧斯汀畢拿(Austin Butler)及《黑寡婦》金像提名女星科倫絲佩芝(Florence Pugh)加盟，金像提名導演丹尼斯維爾諾夫(Denis Villeneuve)延續《沙丘瀚戰》傳奇故事，首輪評價更贏得一致讚賞，令《沙丘瀚戰：第二章》成為近期最話題之作。

《沙丘2》繼續探索保羅的奇幻之旅，分別於布達佩斯、阿布扎比、約旦和意大利拍攝，並再次起用金像幕後團隊合作，打造一幕幕壯觀畫面。至於整個Dune世界觀的關鍵生物「沙蟲」(Sandworm)，今次終極登場，片商更公開甜茶騎「沙蟲」的壯觀場面，「沙蟲」通常目測最大約有450米，而且更推測可以活到幾千歲。

Dune世界觀的關鍵生物「沙蟲」終現真身。 Dune世界觀的關鍵生物「沙蟲」終現真身。 《沙丘瀚戰：第二章》為觀眾帶來沉浸式的視覺效果。
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