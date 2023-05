河智苑首爾舉行首個畫展 擬將展覽帶到海外

韓國女星河智苑曾經是當地一線花旦,代表作計有經典劇《秘密花園》、《奇皇后》和《黃真伊》等,8年前她開始醉心繪畫,去年她在首爾藝術展牛年特展上,掛了三幅名為「Super Cow」的作品並成功出售,為她打下強心針;今年4月,河智苑在首爾舉行首次個人展覽,名為「INSTANT: The beginning of relationship」,她希望把展覽帶到海外,盼與當地藝術家合作,透露成立藝術品牌Art Space Polarpo,希望將來舉辦超越視覺的展覽。

“INSTANT: The beginning of relationship”

日期:2023.04.22 ~ 2023.05.21

時間:11:00AM ~ 18:00PM

(最後入場時間 5PM,逢星期一休館)

地點:5F~6F,Building 8, 30, Seongsui-ro 7-gil, Seongdong-gu, Seoul, Republic of Korea

first look around 6th floor