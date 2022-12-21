法證先鋒V｜蔡潔「翻版李佳芯」被洪永城Mean爆攻擊致場面尷尬：人哋靚好多

蔡潔一向都有「翻版李佳芯」之稱，仲有網民曾經以「殘酷二選一」為題發文將蔡潔與李佳芯比較，不過日前蔡潔竟然被洪永城攻擊：「我覺得人哋靚好多」，場面一度尷尬。

《法證先鋒V》一班演員蔡潔、洪永城、黃宗澤、袁偉豪及蔡思貝，為宣傳劇集現身於YouTube頻道「See Saw先」接受「EQ訓練營」考驗，互相Mean爆提問，而蔡潔成為今集被攻擊目標。袁偉豪直言蔡潔化妝技巧高超，個樣每次都唔同。蔡潔則回應：「係啊，我化妝技巧真係好好㗎，我覺得我自己都適合做演員嘅，總知就嗰樣比較普通」，黃宗澤聽罷忍唔住話蔡潔竟然可以咁樣兜圈讚自己。之後，黃宗澤又指有個出名嘅剪片師發現每次剪片見到蔡潔，佢都係被人強姦，追問係咪個人專長，洪永城又補多句：「係咪好識得演？」蔡潔則用上「八公」形容洪永城：「我梗係識演，因為我冇試過，只能夠演囉，係咪？即係演技都唔錯。」

洪永城：人哋靚好多

洪永城與黃宗澤繼續夾攻蔡潔，串爆佢當年拍下嘅YouTube短片《關於我的20件事》，直言：「你覺得點解有人想知你嗰20件事呢？」蔡潔被攻擊至體無完膚，作狀擦眼淚表示有啲想喊：「我都想講係冇人想知我嘅20件事，咁樣，我都想喊呀！」其後又提到撞樣李佳芯，洪永城就表示：「我個人就唔覺得，因為人哋靚好多。」為化解尷尬，蔡潔附和指自己都覺得李佳芯靚好多，著大家幫佢平反：「好多人喺我個page度話『你唔好成日扮佢，同埋一啲都唔似佢呀』，跟住我咪話『係囉！終於有人出嚟同我平反』。」蔡思貝見狀，即時打圓場：「似嘅唔係外貌而係氣質，兩個都斯斯文文，氣質女神嗰種。」，希望化解咁尷尬嘅場面。

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