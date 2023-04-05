泰國抓鳳筋｜最舒服的按摩 烏克蘭網紅：做過一次就回不去

記者黃翎妍／綜合報導
烏克蘭美女KOL「林佳娜」（Tatiana Lin）去台灣多年，除努力學習中文外，也在當地發展演藝事業，並開設個人YouTube頻道，擁有16萬追蹤人數，更時常亮相綜藝節目。去年她大方承認和馬來西亞男星祖雄從炮友發展成為戀人，且公開回應網友尖銳問題，坦率態度俘虜不少粉絲。而她近期到泰國旅遊，體驗當地的「抓鳳筋」，結束後還害羞直呼：「做過一次就回不去了」。
抓龍筋與抓鳳筋
日前佳娜更新YouTube影片，和友人Jenny到泰國體驗「抓鳳筋」，佳娜表示，以前只有接觸過普通按摩，沒有嘗試過抓鳳筋，而Jenny解釋，抓鳳筋需要專業技術，這種特殊按摩可讓身體變得更健康，且須要提前預約，指出若看到店面上寫「抓龍筋」服務，通常也有為女生而設的抓鳳筋。在體驗服務前，需要先如廁「清空膀胱」，之後只要在洗澡後，穿上店家提供的內褲即可開始。佳娜選擇女技師服務，最初是精油按摩，接著技師請佳娜跪在床上，便帶上手套進行「抓鳳筋」，佳娜原本驚呼：「我怕她會進去我的屁股，我不想要」，不過在適應後，佳娜進入到放鬆狀態，並透露：「快要高X了」。
佳娜：這是泰國體驗最舒服的按摩
「抓鳳筋」體驗結束後，佳娜表示這是她在泰國體驗最舒服的按摩，並指出這是很健康的按摩，可惜今次因為工作需要，有其他人一直從旁拍攝，令她無法完完全全放鬆，「所以我還是要第2次試試看，一個人來！」影片發布後，大批網民紛紛留言：「泰國真的猛，竟然有辦法讓佳娜老師臉紅害羞」、「好喜歡這個分享，希望以生之年也要來一次」、「第一次看到女生去，超酷」。
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