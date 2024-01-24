泰國男神Bright再度襲港 New明天接力現身尖沙咀

泰國男神Bright Vachirawit與New Thitipoom本周前後腳襲港，Bright是應意大利品牌Vespa邀請今日(24日)出席中環PMQ舉行之發布會，跟本地樂壇紅人MC張天賦同場，活動於今日傍晚6時許舉行，Bright今次現身，相信又會逼爆現場，吸引大批粉絲一睹男神風采。

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至於Bright的前同門藝人New，近期主演泰版人氣劇《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》(Cherry Magic)進一步吸納粉絲支持，他將於明天下午1時30分現身尖沙咀海港城港威商場大堂，參與MCM「LOVE TO THE MOON AND BACK」期間限定店開幕活動，同場還有周秀娜、COLLAR成員Day許軼、歸綽嶢及張天穎。New並非首次來港，他去年與好拍檔Tay來港舉行粉絲見面會，亦有單拖到香港出席泰國品牌的私人活動，亦有趁機會到港九各地觀光。