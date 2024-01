泰國男神Bright再度襲港 New明天接力現身尖沙咀

新劇 黃 Viu 上架

至於Bright的前同門藝人New,近期主演泰版人氣劇《如果30歲還是處男,似乎就能成為魔法師》(Cherry Magic)進一步吸納粉絲支持,他將於明天下午1時30分現身尖沙咀海港城港威商場大堂,參與MCM「LOVE TO THE MOON AND BACK」期間限定店開幕活動,同場還有周秀娜、COLLAR成員Day許軼、歸綽嶢及張天穎。New並非首次來港,他去年與好拍檔Tay來港舉行粉絲見面會,亦有單拖到香港出席泰國品牌的私人活動,亦有趁機會到港九各地觀光。