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娛樂
2023-11-25 12:37:03

泰國男神Nonkul戀上43歲失婚女星 與Aff發展爆相差16年忘年戀

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泰國男神Nonkul戀上43歲失婚女星 與Aff發展爆相差16年忘年戀

泰國男神Nonkul與43歲著名女星Aff傳出相差16載的姐弟戀，消息震撼廣大粉絲！

泰國賣座電影《出貓特攻隊》男神查朗桑提納托古（Nonkul），近期與43歲著名女星Aff傳出相差16載的姐弟戀，消息震撼廣大粉絲！

Nonkul近年活躍影視圈，曾演出港片《一秒拳王》的他，日前才快閃香港開工，現身旺角鬧市掃街及到西九打卡，完成拍攝行程後，Nonkul返回泰國出席品牌活動，並大方回應感情狀況。

 

 

《出貓特攻隊》 《一秒拳王》

27歲的Nonkul向來對姐姐情有獨鍾，他曾與現年30歲、港姐出身的蘇可欣（Eunice）傳過異地戀。Nonkul演出上年播出的泰版《下一站是幸福》，撻着失婚的Aff，兩人透過IG留言高調互動，緋聞傳出後，雙方直認互有好感，近日公開飯局合照，關係明顯再進一步。在前日活動上，Nonkul透露跟Aff最初只是工作夥伴，如今已喜歡對方，當談起女方時更露出燦爛笑容，開心之情盡在不言中！其實，Nonkul早前已就感情事正面回應，他坦言：「我與Aff姐是互相交談的關係」，此說法在泰國娛樂圈雖並非代表交往，但等於認了雙方關係曖昧中。上月底剛滿43歲的Aff，走紅泰劇界多年，自從同富商丈夫離婚後，再度重返幕前發展。

另外，Nonkul主演的BL穿越劇《愛的香氣》（I Feel You Linger In The Air）反應極佳，他原定跟拍檔Bright Rapheephong1210日合體舉行澳門粉絲見面會，不過Nonkul臨時取消是次行程，到時只得Bright單拖開騷。

27歲的Nonkul與43歲著名女星Aff關係再進一步。 27歲的Nonkul與43歲著名女星Aff關係再進一步。 Nonkul日前快閃香港開工。 Nonkul日前快閃香港開工。 Nonkul日前快閃香港開工。 Nonkul日前快閃香港開工。 Nonkul向來對姐姐情有獨鍾。
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