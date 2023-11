泰國男神Nonkul戀上43歲失婚女星 與Aff發展爆相差16年忘年戀

另外,Nonkul主演的BL穿越劇《愛的香氣》(I Feel You Linger In The Air)反應極佳,他原定跟拍檔Bright Rapheephong在12月10日合體舉行澳門粉絲見面會,不過Nonkul臨時取消是次行程,到時只得Bright單拖開騷。