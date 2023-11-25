泰國男神Nonkul戀上43歲失婚女星 與Aff發展爆相差16年忘年戀

27歲的Nonkul向來對姐姐情有獨鍾，他曾與現年30歲、港姐出身的蘇可欣（Eunice）傳過異地戀。Nonkul演出上年播出的泰版《下一站是幸福》，撻着失婚的Aff，兩人透過IG留言高調互動，緋聞傳出後，雙方直認互有好感，近日公開飯局合照，關係明顯再進一步。在前日活動上，Nonkul透露跟Aff最初只是工作夥伴，如今已喜歡對方，當談起女方時更露出燦爛笑容，開心之情盡在不言中！其實，Nonkul早前已就感情事正面回應，他坦言：「我與Aff姐是互相交談的關係」，此說法在泰國娛樂圈雖並非代表交往，但等於認了雙方關係曖昧中。上月底剛滿43歲的Aff，走紅泰劇界多年，自從同富商丈夫離婚後，再度重返幕前發展。