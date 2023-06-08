泰臣宣布與無綫結束10年賓主關係 感謝曾志偉知遇之恩

泰臣於2013年加入無綫，在此之前，他曾參與不少舞台劇、電影演出，甚至也是無綫藝員訓練班客席導師。成為無綫藝人之後，他參演過不少劇集演出，雖大多是配角，但令人留下深刻印象。他於2021年憑住《智能愛人》扮演機械保安，入圍角逐《萬千星輝頒獎典禮2021》「最佳男配角」，打入最後5強。

6月展開新一頁 今日泰臣在社交平台宣布與無綫10年的賓主關係結束，並稱6月會進入新的旅程。他發文多謝曾與他合作過的台前幕後，亦特別多謝「獎門人」曾志偉的知遇之恩。近年泰臣定時舉行戲劇課堂教人演戲，相信他未來會主力做導師及專注舞台上的演出。

回憶10年無綫生涯 泰臣在社交平台寫道︰「踏入6月我再次起步啦，用3分鐘嚟回顧晒自己TVB 10年嘅點滴談可容易呢？無可能夠啦。呢幾日掃手機，一路摷番每一個製作嘅相，一路load番同每個相中人一齊經歷過嘅回憶... 熱到癲嘅外景、凍到僵嘅廠、亢奮回魂嘅萬歲、廿人衝去轉妝嘅live騷、等到懷疑人生嘅大雨、要懷疑埋下一世嘅大over、集體眼瞓到唔知噏乜嘅台詞、好鬼認真嘅對戲、笑冧全組人嘅NG、飄飄然嘅大慶典、難得嘅碰杯...... 仿彿一轉眼嘅事。」