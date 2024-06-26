泳兒新歌《Ride It Our》化身女車手 同Pandora合作笑餐飽

今年泳兒(Vincy)展開新一章的音樂企劃，歌曲將與不同樂隊crossover，繼上首《撞到正》跟Nowhere Boys合作，飾演驅魔人後，這次跟Pandora聯乘，Vincy化身女車手，以駕駛比喻人生，享受無拘無束的自由，歌曲《Ride It Out》日前上架。

泳兒新歌《Ride It Our》跟Pandora合作。

提到這次邀請Pandora合作，Vincy坦言近年一直有留意他們的作品，風格愈見鮮明，自己亦想嘗試這種groovy style。由於錄音期間Vincy吸收了不少Pandora主音Tony的唱歌建議，因此她決定捨棄一些自己既定的方法，再加入一些自己的習慣，希望將兩者的特色融為一體。 Vincy表示跟Pandora錄音十分輕鬆，因為他們是「爛gag王」︰「佢地好搞笑，我鍾意搞笑嘅人，我覺得一齊做嘢呢個vibes幾好。但係要認真錄音嘅時候大家又會好認真，對每個細節都會好執着同埋好有要求。錄音嘅時候Tony好似大家嘅大佬咁樣，我哋喺側邊傾偈吹水嘅時候佢會好認真喺電腦面前幫我哋處理音樂，跟住就會拉返我哋返嚟一齊繼續。」