泳兒率同門師弟搞戶外騷 Vincy等睇洪助昇黎展峯除衫

泳兒（Vincy）將於下月3日帶住同門師弟洪助昇（Aiden）、黃明德（Dark）及黎展峯（Andy）到香港海洋公園水上樂園舉行戶外個唱，門票明天開賣，全企位單一價488元。由於是戶外騷加上場地是水上樂園，相信會有不少歌迷大嗌除衫，Vincy表示將重任交給三位師弟，「我冇本錢呀，呢啲梗係交俾啲小鮮肉啦，我都好期待。」

預告同觀眾玩濕身 向來皮膚白淨的Vincy表示不擔心熱及曬黑，「我出名怕凍，所以熱我係絕對唔驚，而且我曬極都唔黑，加上今次係傍晚開show，好似話場地一邊唱一邊可以睇到日落，應該好好feel。」她又謂，可以近距離同觀眾互動，「之前同阿Dark喺澳門都做咗個戶外show，氣氛好正。今次呢個場地，歌手同觀眾感覺更加close，更加感受到佢哋嘅熱情。」她笑言到時可能會帶定水槍上台跟觀眾「互動」一番，「水上樂園吖嘛，有支水槍喺身係好合理嘅。」